深耕儲能劍指AI算力基礎建設，台普威5月27日登錄興櫃，圖為總經理馮浩翔。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕雲豹能源旗下系統級儲能子公司台普威能源（7921）將於5月27日以每股參考價108元登錄興櫃。今（26）日舉辦興櫃前業績發表會。總經理馮浩翔表示，台灣市場方面台普威於2024及2025年接連取得大型光儲統包工程，其中包含全台最大規模48MW光儲案場，將成為未來兩年重要營收來源；同時，AI運算所需要的電力是目前的一千倍，台普威也積極布局AI算力中心（AIDC）儲能基礎設施。

台普威成立於2019年，為國內少數兼具電網級儲能系統「一站式整合服務」及自主軟體研發能力的儲能系統整合商，不僅於日本締造多座案場併網實績，更進一步將目光鎖定 AI 算力中心（AIDC）儲能基礎建設，全力搶攻此一高成長的新藍海市場。

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受惠台灣大型案場與日本儲能工程陸續認列，台普威去年營收達32.82億元、年增404%，每股稅後盈餘（EPS）8.49元，創下歷年新高，截至目前為止，台普威累積建置實績已達412MW。馮浩翔指出，台普威是業界少數兼具軟體開發、工程建置與維運整合能力的儲能統包商。透過深度整合維運、電力交易投標與EMS系統，台灣市場方面，台普威已於2024及2025年接連取得大型光儲統包工程，其中包含全台最大規模48MW光儲案場，預計將成為未來兩年重要營收來源。

至於海外布局方面，台普威近年積極拓展日本市場，目前已完成10座儲能案場併網，其中兩座已正式投入日本電力交易市場，成功驗證台普威的儲能技術已具備國際級競爭力，目標於2027年將日本整體儲能規模擴大至500MW，此外，台普威也布局澳洲市場，並密切鎖定亞洲與歐美等潛力市場，逐步推進全球化版圖。

除傳統儲能市場外，台普威也積極布局AI算力中心（AIDC）儲能基礎設施。馮浩翔表示，隨著GPU功耗成倍攀升，AIDC用電負載可能在毫秒間由30%快速飆升至100%，若缺乏儲能系統作為即時緩衝，這類高動態負載波動將對設備穩定性與區域電網造成巨大壓力，因此具備毫秒級動態響應能力的儲能系統，未來將成為大型AIDC不可或缺的核心基礎設施。

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