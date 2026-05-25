舊資金也有優惠 存LINE Bank13個月年利率最高2％

13個月期利率最高2%，LINE Bank限時定存專案開跑。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕日前有金控預估今年央行有望升息1碼，最快6月底就可有升息半碼的可能，針對偏好定存的民眾，不用苦等升息就可先鎖高利。LINE Bank（連線商業銀行）今（25）日宣布，再推新舊資金皆適用的台幣專案定存，新增存期最長13個月，年利率加碼最高到2%，可選擇專案定存搶先鎖住高利。

LINE Bank 5月初推出「13個月期、年利率2.05%」的新資金限定專案定存，獲得市場熱烈迴響，為了讓「舊資金」也有資金停泊的去處，LINE Bank推出新舊資金均適用的台幣專案定存，每筆最高300萬元、最多可存10筆，每位用戶最高可存新台幣3000萬元，原1.88%利率存期可達6至11個月，再加碼存期12個月、年利率1.95%。若存13個月期、年利率2%。LINE Bank計算，若以13個月存期年利率2%計算，存滿新台幣50萬元，13個月後可領息約1萬多元；若存滿3000萬，13個月後可領息約65萬元。

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至於手中持有「新資金」的客戶，LINE Bank表示，仍可選擇原有新資金限定台幣專案定存，享受「9至12個月期利率1.95%」及「13個月期利率2.05%」的定存方案。上述不限新、舊資金的台幣專案定存，與新資金的限定專案定存，專案截止日皆為2026年6月30日，限時、額滿為止。

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