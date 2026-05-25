慘淪中國一省！普廷訪中被笑去乞討 德媒揭習近平想榨乾俄羅斯

俄羅斯總統普廷（左）日前訪中會晤中國國家主席習近平。（法新社

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普前腳剛走，相隔不到一週，俄羅斯總統普廷19日訪中，大讚兩國關係達到前所未有的水準。不過，德媒發布評論嘲諷，受到戰爭與國際制裁的打擊，俄羅斯經濟已陷入困境，普廷訪中就像是一場「乞討者的旅程」，不僅為了急售天然氣而給出天價折扣，更被中國國家主席習近平當成「檸檬」一樣狠榨，俄羅斯儼然成了中國省份。

德國「 Tageszeitung」近日以「乞討者的旅程」為題，分析普廷5月19日至20日訪中行程，直指普廷非但沒有讓歐洲依賴俄羅斯，反而徹底把自己依附在中國身上。他正竭力向中國出售天然氣，甚至不惜大幅降價。

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文章指，習近平正在榨乾俄羅斯的資源，克里姆林宮的國庫空空如也，普廷只能逆來順受。莫斯科已經開始向中國「乞求」數十億美元的基礎建設資金。俄羅斯的無人機技術和光纖電纜幾乎完全依賴「中國製造」，如今，俄羅斯36%的進口商品都來自中國。

文章還說，中國國家主席習近平雖讚揚中俄兩國關係進入了「更有作為、更快發展的新階段」，事實上，普廷已無法擺脫習近平的掌控。中國汽車、卡車已在俄羅斯新車市場佔據主導地位，幾乎摧毀了俄羅斯的汽車製造廠，其他領域的情況也類似，這遠非雙方所談論的「加強經濟合作」所能概括。

文章說，普廷之所以能夠持續侵烏，全仰賴北京的支持。如果北京停止對俄羅斯的物資供應，莫斯科就不得不結束在烏克蘭的戰爭。中國則為此索要豐厚的報償，要求俄羅斯賣給中國的天然氣價格，必須與俄羅斯國內價格一樣。

文章並提及，越來越多的中國人正在湧入人煙稀少的俄羅斯遠東地區，中國企業肆意砍伐西伯利亞雨林，完全無視環境後果。普廷的擴張野心正將這個幅員遼闊的國家，變成中國省份，還跑去北京乞求援助，普廷對絕對權力的貪婪幾乎導致了他的垮台。

文章總結，中國的領導人（習近平）不僅將毛澤東時代視為競爭對手的俄羅斯，變成了自己的附庸國，同時也是告知美國和歐洲，中國除了對稀土的壟斷地位之外，現在還從俄羅斯攫取廉價的原料。

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