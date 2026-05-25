科技巨頭發放創紀錄獎金 買房、買進口車需求帶旺

三星電子和SK海力士發放的創紀錄的巨額績效獎金，刺激豪華進口汽車的需求。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據業內人士表示，全球兩大記憶體晶片製造商三星電子和SK海力士發放的創紀錄的巨額績效獎金，刺激半導體相關重點住宅區對豪華進口汽車和公寓的需求。

《南韓時報》報導，根據市場追蹤機構FnGuide預測，三星電子今年的營業利潤預計將達到343.5兆韓元（台幣7.14兆元）。根據該公司近期簽署的勞資協議，營業利潤的12%將用於發放特別績效獎金，預計獎金總額約為41兆韓元（台幣8520億元）。

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SK海力士預計將錄得255兆韓元（台幣5.3兆元）的營業利潤，其中10%將用於員工激勵，預計支出約25.5兆韓元（台幣5300億元）。

受人工智慧 （AI） 驅動的半導體產業持續上漲行情推動，預計兩家公司員工的獎金總額將達到約67兆韓元（台幣1.39兆元）。業內人士表示，這筆巨額資金注入可能會對整個經濟產生連鎖反應，尤其會提振住房和汽車市場的支出。

一位業內人士表示：靠近三星電子主要生產線的地區，例如京畿道東灘，以及靠近SK海力士位於京畿道利川的製造工廠的地區，將會出現住房需求增長的情況。最近的公寓價格數據顯示，京畿道南部各地區的公寓價格均呈現上漲趨勢，而京畿道是半導體工人的主要居住區。

根據南韓房地產委員會5月第三週的每週公寓價格調查，龍仁市水枝區公寓價格上漲0.38%，水原市靈通區公寓價格上漲0.35%，華城市東灘區公寓價格上漲0.46%。

預計進口豪華汽車品牌也將從中受益。據南韓汽車進口商和經銷商協會稱，SK海力士在2月發放績效獎金後，利川新註冊進口車輛的數量幾乎翻倍。2月份，該市新增進口車登記數量達121輛，比去年同期的58輛增加108.6%。 3月份這數字年增81.3%，達到145輛。

進口汽車產業的官員表示，保時捷、賓士和BMW等豪華品牌已經收到越來越多潛在買家的諮詢，尤其是30多歲和40多歲的買家。

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