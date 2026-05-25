永豐銀行導入穆迪智能徵審系統 提升授信效率

永豐銀行榮獲《The Asian Banker》「亞太最佳商業貸款科技創新」大獎，由法金授信風險管理處處長官怡君（左）、資訊處處長沈志成（右）代表領獎。（永豐銀行提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐銀行今天表示，推動企業授信數位轉型，攜手國際風險評估暨解決方案機構穆迪（Moody’s）CreditLens平台，結合GAI永豐銀行榮獲《The Asian Banker》「亞太最佳商業貸款科技創新」大獎，由法金授信風險管理處處長官怡君（左）、資訊處處長沈志成（右）代表領獎。（永豐銀行提供）模組打造智能徵審系統，精進徵審報告品質並提升作業效率；永豐銀行指出，於企業授信流程中，採用CreditLens並結合旗下專屬財務報表、評等模型、額度架構、授信控管條件及GAI模組，系統化提升決策效率與風險治理。

該系統榮獲國際知名財經媒體《The Asian Banker》（亞洲銀行家）頒發Financial Technology Innovation Awards（金融科技創新獎）「 Best Business Lending Technology Initiative in Asia Pacific（亞太最佳商業貸款科技創新）」大獎。

永豐銀行於2025~27年以「深化科技影響，驅動高效產能與創新應用」為五大經營策略之一，透過創新科技提升內部效率。永豐銀行表示，攜手穆迪導入法金智能徵審系統，將「貸前、貸中、貸後」三大流程整合於單一平台，對內串接客戶管理、評等、貢獻度與帳務等系統，對外則連動穆迪全球企業資料庫（BvD）等來源，完整匯入客戶基本資料、財務資訊與新聞情資。

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經由系統整合，解決過往流程重複或手動方式所導致的作業繁瑣、跨平台資訊整合等問題，以強化風險預警能力，並精準掌握客戶經營現況，透過逐步調校GAI模組及擴大適用範圍，預計節省最高40%作業時間。

由於持續創新驅動金融服務升級，永豐銀行指出，旗下積極發展數位轉型、永續與綠色金融及中小企業金融等多元領域；今（2026）年亦獲中小企業信用保證基金頒發「信保金質獎」、「批保金質獎」、「送保案件催收績效優良獎」及「授信經理人獎」等獎項殊榮，成為企業營運的堅實後盾。

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