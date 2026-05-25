輝達北士科舉辦台灣員工大會 蔣萬安：我有受邀

台北市長蔣萬安證實，他確實有受邀出席NVIDIA台灣員工大會。（記者王藝菘攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本次提前來台，在台行程滿滿，輝達今（25）日上午正式發出通知，為了慶祝台灣NVIDIA Constellation（星群）專案正式啟動，本週三（27日）會在北投士林科技園區T17、T18預定地，舉辦NVIDIA台灣員工大會。台北市長蔣萬安稍早出席活動前受訪證實，他確實有受邀出席員工大會，「輝達選擇台北就是對台灣未來的發展投下信任票。」

蔣萬安稍早出席「『從餐桌到世界』重現臺灣科技史50年」記者會，會前受訪表示，他要再次表達對於黃仁勳再次來台的歡迎之意，看起來台北市的美食地圖要再次更新。

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蔣萬安還表示，他確實有收到輝達的邀請，會在5月27日出席北士科在T17、T18預定地舉辦的員工大會，這次選在北士科的總部基地，舉辦員工大會別具意義，輝達選擇台北、落腳北士科，不只是台北市再向世界證明實力，同時也是輝達對台灣未來的發展投下信任票。

今天的記者會舉辦地點位在南陽街，而台灣半導體的重要決策是1974年2月7日，南陽街上小欣欣零食店（豆漿店）的一場早餐會決定，因此要在零食店原址設置紀念牌與藝術作品。蔣萬安也指出，今天來到南陽街，大家的印象可能是補習班林立，也許是離北車最近的美食街，但是大家要知道這裡是半導體產業的站上國際舞台的發源地。

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