製造業最壞情況已過去！台經院：經濟比Q2更佳

台經院景氣預測中心孫明德表示，製造業供應鏈最壞的情況已經過去了。（台經院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕美伊戰事傳出近期將達成停戰協議，台經院景氣預測中心孫明德今表示，製造業供應鏈「最壞的情況已經過去了」，隨著美伊停戰條件談妥、荷姆茲海峽開放，下半年油價、經濟可望慢慢恢復，「到時候經濟表現應該會比第二季要更好」。

孫明德表示，最壞的情況已經過去了，美國總統川普其實從4月開始就已經打不下去，從美國飛彈資源消耗、美國金融市場表現、川普的民調支持率等面向來看，都不支持川普繼續打。

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另從這次川習會來看，過去以來看到美國是高姿態對中國提出諸多要求，但這次川習會上美國並沒有提出許多要求，諸多事項都留待貿易委員會、投資委員會慢慢談，川普現在遇到的內外部壓力可能更大，加上川普今年要期中選舉，需要猶太人的支持，在以色列議題上不能直接轉彎表態，川普可能有其苦衷。

孫明德表示，在台灣的立場，最希望中東戰事趕快解決，荷姆茲海峽不再封鎖，才會對廠商的原物料供應、油價平穩是好事。總結而言，最壞的情況應該是在4月初就已經過去了，現在只是看美伊條件怎麼談，伊朗制裁放到多寬、伊朗核子武器要保留到什麼程度，這應該是美伊雙方最關注的焦點，只要這個問題解決，荷姆茲海峽過幾天開放，下半年整個油價、經濟可望慢慢恢復，「到時候經濟表現應該會比第二季要更好」。

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