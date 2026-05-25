人氣王！黃仁勳迺夜市、洗手間簽名 輝達全PO網了

黃仁勳來台逛夜市吃小吃。（圖取自輝達X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳23日抵台，隨即展開密集行程，24日前往台積電創辦人張忠謀家餐敘，隨後現身台北饒河夜市，品嘗美食。輝達在官方X帳號PO出黃仁勳抱著芒果冰的俏皮畫面，以及現場逛夜市買小吃的影片，連在洗手間的簽名也全部PO網，網友笑稱老闆要將簽名的磁磚切割下來裱框。

黃仁勳逛夜市，手抱萌貓。（圖取自輝達X帳號）

輝達在多個官方帳號曬出黃仁勳逛饒河街夜市的畫面，表示「來到台北怎麼能沒有夜市」，不僅PO出黃仁勳抱著芒果冰的俏皮畫面，還強調黃的現身吸引大量人群前往台北的饒河街夜市。

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黃仁勳在洗手間留下簽名。（圖取自輝達X帳號）

不僅如此，輝達也還曬出黃仁勳在洗手間磁磚簽名的照片，網友笑稱「這個簽名是磁磚價格的20倍」、「老闆要將簽名的磁磚切割下來裱框」。

還有一張黃仁勳手抱貓咪的畫面也吸引許多網友留言，稱「可愛的小貓咪！還有快樂的妻子。 這裡的感受都很好。」

Spotted: A spontaneous stop from NVIDIA CEO Jensen Huang brought crowds out to Taipei’s Raohe St. Night Market tonight. pic.twitter.com/LiAAdmDpne — NVIDIA Newsroom （@nvidianewsroom） May 24, 2026

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