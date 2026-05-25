全國住宅結構「轉骨中」 鋼筋混凝土結構10年增百萬

全國住宅耐震結構大轉變、鋼筋混凝土10年大增近100萬宅。圖為建物示意圖。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國住宅耐震結構大轉變、鋼筋混凝土10年大增近100萬宅，反觀磚、木、石造以及加強磚造建物，10年則減少4.22萬宅。

根據內政部不動產資訊平台最新發布，2025年第四季全國房屋稅籍住宅總數高達947.28萬宅，其中建物結構為鋼筋混凝土數量近666.66萬宅、占比超過7成，且是自2025年第一季首度突破7成後，已連續三季突破7成占比，而磚、木、石造以及加強磚造數量仍有近234.73萬宅、占比近25%。

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磚、木、石造與加強磚造 10年減4.22萬宅

若進一步對照10年前、2016年第四季，全國房屋稅籍住宅總數約844.70萬宅，其中建物結構為鋼筋混凝土的數量約566.74萬宅；而磚、木、石造以及加強磚造數量約238.95萬宅。

10年過去了，房屋稅籍住宅增加102.58萬宅，光是鋼筋混凝土結構建物便增加近99.92萬宅，占10年增加房屋稅籍住宅總數比重高達97.41%，平均每增加1.03宅就有1宅是鋼筋混凝土結構。

反觀磚、木、石造以及加強磚造等結構數量，10年減少4.22萬宅，也是各類建物結構中，少數兩類數量呈現減少。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，鋼筋混凝土已經是標準配備，甚至超高樓層建築還有鋼骨等結構，為了減緩地震帶來的風險與不適 還有不同的支撐與減震的設計，每當較為嚴重的地震發生之際，又會喚起消費者對於住宅安全的重視。

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