日本長期脫碳電源拍賣再傳捷報 泓德能源布局全球儲能量達9.4GW

日本長期脫碳電源拍賣再傳捷報，泓德能源布局全球9.4GW。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕再傳捷報！泓德能源（6873）連續第三年參與日本長期脫碳電源拍賣，今年再以近160MW儲能項目得標，累計取得約560MW得標容量；泓德能源指出，隨著台灣、日本、澳洲市場布局逐步成形，推估至2029年全球項目儲備量達9.4GW，將持續深化長期合約、自由化市場電力服務，以及AI算力供應鏈整合三大策略，作為推動長期獲利成長的新引擎。

長期脫碳電源拍賣（LTDA）是日本能源市場重要的長期收益機制之一，得標案場可獲得長達20年的固定容量收入。今年日本LTDA的鋰電池儲能系統類別總得標量約552MW，泓德能源以近160MW得標，占整體比重近三成，泓德能源表示，自2023年投入LTDA，2024年以近100MW容量得標，2025年公布得標規模進一步擴大至近300MW，今年新獲選的2座儲能案場則分別位於鹿兒島及宮城。

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此外，日本也是泓德能源海外儲能布局的重要市場，至2029年在地項目儲備量達3.4GW，後續將以儲能案場為發展重心，並透過參與容量、批發及調頻市場，強化電力金融與市場交易能力，泓德能源將以日本在地項目資產為基礎，積極發展與資料中心及高耗能產業的供電合作機會。

至於澳洲市場，泓德能源儲能及光電項目穩定推進，並逐步由開發階段邁向建置與營運，至2029年項目儲備量達2.7GW，台灣市場部分泓德能源手持近3.3GW量體，並與壽險及策略夥伴共組資產平台，管理資產規模已由新台幣720億元成長至760億元，預計在台灣啟動收購計畫、併購250MW至500MW光電量體，持續擴大台灣資產基礎，並串聯日本、澳洲市場經驗，推進全球能源資產與電力服務布局。

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