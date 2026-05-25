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快來對獎！3-4月統一發票千萬獎「19531471」 完整獎號在這裡

2026/05/25 13:41

3-4月統一發票今天開獎。（資料照）3-4月統一發票今天開獎。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕快來對獎！今年3-4月期統一發票今天開獎，1000萬元特別獎中獎號碼為「19531471」；200萬元特獎中獎號碼為「85941329」。財政部賦稅署表示，3-4月期統一發票領獎期限為今年6月6日至9月5日，提醒中獎人應於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

本期統一發票3組頭獎（獎金20萬元）中獎號碼則為「07225810」、「20231230」及「83518781」；二獎（獎金4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（獎金1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（獎金4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（獎金1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（獎金200元）與頭獎末3碼相同。

財政部表示，今年1-6月統一發票每期開出統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎385萬組，即500元獎每期增開70萬組，上半年每期雲端發票專屬獎合計開出396萬6030組，雲端發票專屬獎中獎號碼可在財政部稅務入口網查詢。

財政部說明，使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，店家會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可至超商多媒體服務機或電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

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