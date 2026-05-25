智庫估台灣經濟逆勢成長破7 全球GDP成長率下修

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，中東戰事干擾全球經貿局勢，主要機構最新預估下修美歐日等經濟體GDP成長率。（圖取自台經院直播）

〔記者廖家寧／台北報導〕中經院、台經院最新預估2026年全年經濟成長率為7.56%、7.22%。台經院景氣預測中心主任孫明德今表示，中東戰事干擾全球經貿局勢，全球經濟表現不如台灣，國外機構最新預估下修美歐日等經濟體GDP成長率，中國則大致持平，主因美中關係有和緩跡象；談及台灣經濟展望，孫明德表示，如果照著中東戰事結束、AI投資持續熱絡的劇本走，台灣經濟成長率當然還有再上修的空間，但就像剪頭髮一樣慢慢修剪比較好。

美伊戰事傳出近期將達成停戰協議，台股今日開盤聞聲大漲。孫明德表示，預估台灣今年的外銷、出口與投資預估持續上行，綜觀全球經濟表現，中東戰事干擾下，全球經濟不如台灣好，S&P Global上月公布最新預估，將全球今年經濟成長率從2.4％下修到2.2％，美國從2.1%下修到1.9%，日本從0.7%下修到0.6%、歐洲從0.8%下修到0.5%、中國則持平維持4.5%。

請繼續往下閱讀...

孫明德表示，美國雖是產油國家，但現在通膨居高不下，日本、歐洲都需原油大量進口，經濟大受影響，反而中國較穩定，主因近期美中可能有新的和談，關稅問題淡化的同時，油價影響似乎沒那麼大。雖然中東戰事似乎有些和緩，但荷姆茲海峽的封鎖尚未解除。

觀察製造業採購經理人指數（PMI），孫明德指出，製造業PMI表現有別於經濟表現，各國製造業PMI數字都很漂亮，皆在榮枯線50以上，甚至多國數據仍在上升，主因是戰事預期心理下的搶貨潮，反映廠商對原物料漲價的擔憂，也擔憂如果戰事持續、荷姆茲海峽封鎖就可能缺貨、斷貨，結果採購指數不降反升，但這並非正常的榮景，而是戰爭因素下的拉貨潮，短期上看似不錯，但須長期觀察。

媒體指出，近期部分國外機構預估台灣今年經濟成長率高達9%，也有國外機構預測5%，與國內智庫預測落差頗大。對此，孫明德表示，有些投資銀行看到股市一漲，就大幅上調經濟成長率，股市往下掉，就下調經濟成長率，常常大好大壞都隨他們講，「現在只能說大家的看法都是往好的方向發展」。

至於未來台灣經濟展望，孫明德表示，台經院上次預估台灣今年經濟成長率是7.22%，是依據第一季外銷、出口表現、投資狀況而評估，未來如果照著劇本走，包括中東戰事結束後，傳產的外銷、出口能否持續榮景，AI投資熱絡是否會讓台灣忙接單，當這些因素齊備時，台灣經濟成長率當然還有再上修的空間，台經院也會在7月公布數據，但目前部分機構看到一個風就捕風捉影，其實大可不必，其實不需要把經濟成長率一次調太高，就像剪頭髮不要一次剪太多，慢慢修比較好。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法