黃仁勳現身饒河夜市「抱萌貓、吃烤玉米」 粉絲超嗨喊：爸爸來了

AI之父黃仁勳昨（24）日驚喜現身台北饒河夜市，被人拍到一路吃烤玉米、抱抱萌貓，相關畫面目前在社群媒體瘋傳。（照片由Threads網友「jack20140」、「@kk91mk3」授權提供，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日抵台後，陸續展開多項密集行程，昨（24）日他結束與台積電創辦人張忠謀的重要餐敘後，晚間驚喜現身台北饒河夜市，瞬間引發全場轟動。社群平台瘋傳，黃仁勳一邊逛夜市吃美食、一邊展現一貫親民風格與民眾互動合照，甚至還有不少狂熱粉絲嗨喊「爸爸來了！」。

黃仁勳除了到夜市享用美食，還答應攤商請求，在店內廁所留下親筆簽名。（圖擷取自@nvidia 社群平台「X」，本報合成）

據悉，黃仁勳來台接受媒體聯訪時，被人推薦到饒河夜市遊玩，當時他笑著答應對方，沒想到24日晚間他真的到訪當地品嚐小吃，甚至輝達官方群平台X（原推特）帳號也罕見發布此次美食之旅，分享他享用台灣特色美食的照片，以及他答應熱情攤商的請求，到店內廁所寫下「Jensen到此一遊」的幽默簽名。

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除了邊走邊吃，黃仁勳還不時停下來與民眾留天、合影留念，現場氣氛相當熱烈，相關畫面也在社群平台Threads瘋傳。有民眾透露，自己與妻子剛買完烤玉米，黃仁勳就突然湊過來詢問這個好不好吃，於是他們大方分享給黃仁勳嗑一大口，沒想到黃仁勳吃完後轉身就給攤位老闆一張1000元鈔票，讓老闆又驚又喜。

另一名帶著寵物西伯利亞森林貓「金金」逛夜市的飼主則表示，他沒想到居然會半路遇到黃仁勳，對商甚至願意抱著愛貓一起合照，可愛畫面瞬間融化現場民眾，也讓不少網友羨慕表示，「幸運貓咪」、「配合度好高」、「他知道怎麼抱貓咪耶」、「這隻貓要漲了，他準備獨立上市一隻喵喵股」、「貓生好幸福，一輩子可以炫耀被黃爸爸抱抱過」、「貓咪果然平等地看不起所有人，包含世界首富」。

其他網友則笑說，「乾爹果然是吃貨」、「用玉米跟他換顯卡」、「玉米期貨要暴漲了」、「這是烏薩奇真人版嗎」、「黃老闆完全沒把大家當外人欸」、「還以為是AI假照片，沒想到是真的」、「世界第一CEO搶台灣路人的烤玉米吃」、「果然在台灣最容易被偷的東西就是食物」、「竟然喝著18天逛夜市，我爸真的愛上Taiwan Beer了」、「肯定在中國被豆汁嚇到，吃這個烤玉米的表情完全就是好吃的樣子」。

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Some people leave reviews. Jensen leaves his signature. ✍️ pic.twitter.com/OX8L6LCUnA — NVIDIA （@nvidia） May 24, 2026

Lowest cost per token — NVIDIA （@nvidia） May 24, 2026

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