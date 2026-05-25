美超微走私風波！黃仁勳重話要求強化法遵 ，美超微回應了。（本報資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕Supermicro（美超微）高層及員工涉嫌以虛報貨名等方式，走私搭載輝達HB300高階晶片的AI伺服器至中港澳地區，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳前天抵台時對此事件做出回應，他希望美超微提升並改善法遵，避免再次發生類似事件，重申輝達對所有夥伴說明相關法規時，一向非常嚴謹。

美超微今日特別針對強化出口管制法規的執行與落實發表聲明，美超微強調，美超微致力與產業夥伴合作，以保護美國的先進技術與智慧財產權，美超微承諾包括確保公司技術在最高道德與法律標準下被妥善管理及運用，也透過專業團隊，持續強化全球貿易合規機制與系統。

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美超微指出，公司穩固的合規架構，結合了與NVIDIA和其他合作夥伴一致的嚴格盡職調查措施，包括出貨前與出貨後的驗證，作為關鍵性的程序，以因應、解決高需求技術被非法轉移至受限制市場的風險。此外，近期事件凸顯了整體產業共同解決方案的必要性，而此類方案將有助於保護供應鏈，並強化出口管制法規的執行與落實。

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