焦點股》英業達：黃仁勳點燃AI熱火 漲停攻近3年新高

英業達表示，今年通用型伺服器與AI伺服器業務皆將維持成長，其中大型資料中心客戶需求已明顯增溫。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）受惠於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台再度點燃AI熱潮，供應鏈族群全面大漲，英業達在買盤加持之下亮起紅燈，截至中午12時13分暫報漲停價65.4元，創近3年新高，成交量12萬9834張，共計5萬6315張漲停價委買單尚未成交。

英業達表示，今年通用型伺服器與AI伺服器業務皆將維持成長，其中大型資料中心客戶需求已明顯增溫，尤其雲端服務供應商（CSP）拉貨力道強勁，帶動通用型伺服器出貨量預估年增超過25%，整體伺服器業務營收則可望年增逾3成。公司也預期第二季伺服器產品的出貨量與營收都將優於首季，主要動能同樣來自AI與通用型伺服器同步增長。

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AI伺服器方面，英業達目前AI伺服器占整體伺服器業務比重仍未超過50%，但相關需求持續快速成長，其中超過半數動能來自中國客戶，合作模式多採ODM Direct。除既有AI伺服器外，公司也持續擴大ASIC相關產品布局，並認為未來ASIC產品貢獻將持續增加。

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