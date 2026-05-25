增持台積電！億萬富翁狂賣雲端巨頭「轉進這2檔」 外媒揭市場訊號

對沖基金Coatue Management創辦人、億萬富豪投資人Philippe Laffont，在今年第一季增持台積電。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，對沖基金Coatue Management創辦人、億萬富豪投資人Philippe Laffont在今年第一季動作頻頻。他大幅減碼亞馬遜（Amazon）、Alphabet與微軟（Microsoft）這三大雲端巨頭持股，甚至完全清空甲骨文（Oracle）股票，轉而大舉加碼2家半導體基礎建設相關企業，包括增持台積電，並新建倉艾司摩爾（ASML Holding）。

《The Motley Fool》分析師Geoffrey Seiler指出，這樣的操作相當值得關注，因為Philippe Laffont似乎正將投資重心，從「使用AI技術的公司」，轉向「支撐AI技術運作的基礎設施供應商」。

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不過，Geoffrey Seiler也強調，自己仍非常看好大型雲端公司，尤其亞馬遜與Alphabet仍是最喜歡的股票之一。兩家公司除了擁有晶片業務帶來的成本優勢，核心事業也持續穩健成長。至於微軟，其軟體與雲端部門表現同樣強勁，目前股價甚至可能低估未來AI帶來的機會，因此並不認為投資人應該全面拋售這些股票。然而，真正值得關注的是，Philippe Laffont為何看好台積電與ASML。

台積電：晶圓代工霸主

製造高階晶片並不容易，因此大多數半導體公司都將生產交給第三方晶圓代工廠，而台積電正是全球最大的晶圓代工企業。憑藉技術實力與規模優勢，台積電幾乎壟斷了先進邏輯晶片的製造，包括AI核心晶片GPU等產品。

雖然市場上仍有競爭對手，但台積電最大的優勢，在於它能以極高良率生產先進晶片，也就是缺陷率極低。隨著晶片製程節點越來越微縮，其他晶圓廠普遍在這方面遇到困難。此外，台積電也是先進封裝技術領導者。透過CoWoS技術，能將GPU與高頻寬記憶體（HBM）整合封裝，大幅提升AI運算效能。

由於具備大規模量產能力，台積電已成為全球半導體供應鏈不可取代的一環，也因此擁有極強的定價能力。市場甚至傳出台積電已通知客戶，未來幾年將持續調漲價格，而這也讓公司維持相當亮眼的獲利率。

投資台積電的一大優勢是，不論未來哪種AI晶片技術勝出，台積電幾乎都能受惠。無論是輝達（NVIDIA）、超微（AMD）的GPU，還是AI專用ASIC晶片，都需要由台積電生產。

此外，隨著AI代理（Agentic AI）興起，高效能CPU需求也快速增加，可能成為台積電新的成長動能。整體而言，台積電被認為是參與AI基礎建設熱潮最穩健的方法之一，因為投資人不必預測哪種技術最終勝出。

ASML：AI晶片背後的關鍵推手

如果說台積電是製造AI晶片的工廠，那ASML就是提供製造工具的核心企業。ASML擁有極紫外光（EUV）微影技術的全球壟斷地位，這項技術正是先進晶片製造不可或缺的關鍵。隨著AI晶片需求持續暴增，台積電與其他晶圓廠擴產時，也必須向ASML購買更多設備。

同時，記憶體廠商也高度依賴ASML設備來提升產能。像是DRAM與高頻寬記憶體（HBM），通常需要同時使用ASML較舊的DUV（深紫外光）設備，以及更先進的EUV設備來處理核心製程；至於NAND快閃記憶體則多半使用DUV設備。由於高階晶片與記憶體需求持續成長，ASML也被認為將是最大受益者之一。

此外，ASML目前已開發出下一代「High-NA EUV」技術，未來有望成為新的成長動能。雖然台積電目前仍對新設備高昂價格有所保留，但其他企業已開始導入。長期來看，這項技術最終將成為進一步縮小製程節點所必需的，這將為ASML的未來成長奠定堅實的基礎。

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