股票投資「錦上添花」 中再保114年大賺29.3億元、7成來自投資收益

中再保今日舉行股東常會，在投資配置得宜助攻下，中再保114年獲利續創新高（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國內唯一本土專業再保險公司中再保（2851），今（25）日舉行股東常會並改選董事，受惠於投資績效挹注，中再保114年度稅後獲利29.3億元創歷史新高，因其中7成來自投資收益，使整體獲利表現超越預期目標逾6成，每股稅後盈餘3.66 元，股東權益報酬率為13.8%。今日也通過每股分配現金股利2.2元，以昨日收盤價34.8元計算，現金股息殖利率達6.3%。

今年以來台股、全球投資市場持續上漲，今年獲利展望是否可望更為亮眼？中再保總經理鍾志宏指出，中再保是專業再保險公司，必須追求保險本業風控嚴謹、穩健的基礎下，進一步掌握投資市場的趨勢脈絡，才能追求獲利表現「錦上添花」。

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分析中再保的資金運用配置，鍾志宏指出，長期而言，中再保的股票投資比重，僅占可運用資金的不到2成，市場表現差時較低，市場好時多一些，股票配置包含台股及海外股票，其他7成資金投資國內外債券市場，以海外債為主，為維持流動性，另外1成則屬於可立即變現資產。而上述的資金運用，是由中再保編制僅12人的投資小組負責，因精準掌握趨勢，在過去幾年的市場波動中獲得了較高的「勝率」，使中再保獲得亮眼的投資績效。

為了呼應金管會主委彭金隆「與基層員工分享獲利」的期許，除了每年的例行調薪，中再保今年調整薪資結構，讓基層員工調薪6%至7%，除了原本的基層員工及未來招募的新人，薪資均明顯提升。

中再保今日進行董事改選，含獨立董事3人在內應選董事7人，分別為一般董事翔利投資公司代表人戴錦銓、長榮國際代表人鍾志宏、長榮國際代表人林育德、財政部代表李宜芬，及獨立董事張炳煌、劉瑋、簡仲明。

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