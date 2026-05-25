有房有存款、月領3.6萬！7旬阿公因「1甜蜜負擔」 憂晚年崩盤

有房有存款、月領3.6萬！7旬阿公因每週末孫子來訪，憂晚年崩盤。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有1800萬日圓（約新台幣360萬）存款，月領16萬日圓（約新台幣3.2萬）退休金的73歲安志（化名），原可過著簡單的晚年生活，然而，因4個孫子每週來訪，不僅平靜生活變調，最痛苦的是要給孫輩們約1萬日圓（約新台幣2000元）的零用錢，安志嘆雖然「孫子孫女來玩，我很開心」，然面對每週1萬日圓的零用錢，讓他憂積蓄恐會耗盡。

日媒報導，安志自從3年前妻子過世後便獨自生活，他名下有1棟已還清房貸的透天住宅，原本靠著資產足夠他安穩度日，但每個週末的「家庭聚會」卻成了他的財務無底洞。

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他的大女兒和二女兒住在離家約30分鐘車程的地方，與他關係密切，每到週末，她們彷彿事先約好似的，各自帶著兩個孩子（孫子孫女），來探望他。

「爸爸，你平常1個人在家，一定很寂寞吧？有孫子孫女們圍繞著你，你一定很開心吧！」女兒們真心認為自己是在孝順父母。

然而，安志卻有1個非常令人信服的理由，讓他無法真正感到高興。

安志說，孫輩年紀跨度很大，從幼兒園小朋友到小學高年級的學生都有。他們４個聚在一起的時候，家裡變得非常吵鬧。

午餐時間，他的女兒們會叫披薩或壽司外賣，慷慨地請他吃，並說：「我們付錢。」雖然他很感激這份心意，但他很少吃油膩的食物。

而讓安志感到最痛苦的是，他們離開時還要支付給孫輩們的「零用錢」。

“每次我的４個孫子孫女來玩，我都會習慣性地給他們每人幾千日元零用錢。我不能漏掉任何１個，所以每個週末我都要花掉將近1萬日圓（約新台幣2000元）。”

“我的孫子孫女們很可愛。但我很擔心，如果這種情況持續下去，我的積蓄會耗盡。我已經好幾年沒為自己花過錢了。”

對於每月僅靠16萬日圓退休金生活的人來說，開銷絕非小數目。生活開支的缺口只能從其1800萬日圓的儲蓄中挪用，這筆儲蓄是他們退休後的生命線。

「我很高興，但請不要來…」那是安志內心深處的真實感受，他無法告訴任何人，因他害怕惹惱前來探望的女兒們，害怕最終孤獨地死去，無人陪伴，所以無論如何，他都無法說出「請不要來」。

專家建議，為了應對長壽帶來的風險，防止父母在晚年面臨經濟困境，父母必須有勇氣與子女保持合理的距離，並製定“金錢規則”，例如“只在生日和新年給零用錢”。

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