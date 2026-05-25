焦點股》順達：BBU商機熱 強攻漲停

順達漲停。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日AI股勁揚，電池模組族群中切入BBU（電池備援電力模組）商機的廠商含龍頭廠AES-KY（6781）、順達（3211）、新盛力（4931）股價都強勢，其中順達跳空開高、直奔漲停板，近11時30分，順達股價上漲38.5元，暫報漲停價426.5元，成交量逾1.8萬張，漲停委買張數約840張。

鄰近COMPUTEX，今日AI族群含機殼、散熱、BBU股價都強勢，順達因切入BBU商機，今年首季稅後淨利為3.13億元、年增92%，每股稅後盈餘（EPS）2.05元。前4月累計營收為44億元、年增35%。順達於營業報告書中指出，今年將持續增強BBU研發能力及規模，與電源廠合作，目標成為業界主要供應商，並拓台灣、泰國廠的非IT產能，今年全年營收拼雙位數成長、非IT營收將超過50%。

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上週五（22日）外資賣超順達1106張、投信賣超481張、自營商買超442張，三大法人合計買超1067張；同日當沖成交量為2608張、佔比29.4%，宜留意後續股價波動。

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