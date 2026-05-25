雄獅股東會通過每股配息12.8元 7月上旬發放

雄獅董事長王文傑。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅旅行社（2731）今（25）日召開股東常會，通過每股配發現金股利12.8元，為歷年配發金額最高，配息率達73%，殖利率約為8%，預計股息配發日為7月上旬。雄獅旅行社董事長王文傑表示，公司維持相對「高配息」政策，希望以最實質且明確的回饋感謝廣大股東。

展望2026年，王文傑說，將延續「創新前行，佈局未來」方向，在「主題旅遊」、「國際發展」、「數位創新」、「人才培育」與「永續發展」五大主軸厚實的轉型基礎上，持續引領產業價值重塑。

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在主題旅遊布局上，王文傑指出，透過「精準分眾」策略建構具競爭力的產品線，除了穩定深耕登山、滑雪、高爾夫及各項國際賽事等高黏著度社群，同步將重心錨定於「鐵道旅遊」版圖的全球擴張，除了優化國內獨家營運的海風號、山嵐號及阿里山福森號等觀光列車外，2026年更將目光鎖定長程鐵道版圖，推出加拿大洛磯登山者號、澳洲印度太平洋號及越南 SJourney Express 等豪華列車行程。此外，「璽品 SP Collection」持續拓展精緻旅遊服務，結合全球採購優勢，持續引領旅遊產品價值提升，滿足更多面向之旅遊需求。

在國際發展面向，王文傑表示，品牌持續深化「全球化」佈局，依循「服務貼近目的地」的核心戰略，建構以北美（洛杉磯、溫哥華）與亞洲（東京、沖繩、泰國）為首的雙引擎架構，並陸續於鳳凰城、熊本及捷克增設全球據點，這不僅是地理座標的增加，更結合雄獅在全球採購與產品設計的專業優勢，深化企業服務、跨境商務及高端旅遊行程的多元化產品。

王文傑說，面對 AI 人工智慧重塑全球產業版圖，品牌正式啟動「AI 雙軸數位轉型計畫」，將「數位化」策略提升至企業發展核心。2025 年已成功導入智能客服與流程自動化（RPA），透過整合巨量資料與 AI 決策系統，實現人機協作常態化。其中全天候智能客服「LiLi」已展現強大商轉動能，年度轉換營收突破億元大關。今年預計推出 AI 語音智能服務，持續優化精準分眾的服務體驗。

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