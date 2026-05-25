APEC貿易部長會議蘇州落幕 政院：我國倡議供應鏈韌性

政院經貿辦今日表示，APEC貿易部長級會議達成共同聲明順利落幕，我國倡議強化APEC經濟體間供應鏈韌性，願與會員分享AI創新和綠色轉型經驗，深化經貿合作。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕APEC貿易部長會議5月22日至23日在中國蘇州舉行，行政院政委員暨經貿總談判代表珍妮率團參加。政院經貿辦今日表示，APEC貿易部長級會議達成共同聲明順利落幕，我國倡議強化APEC經濟體間供應鏈韌性，願與會員分享AI創新和綠色轉型經驗，深化經貿合作。

經貿辦指出，我國代表團團長楊珍妮與外交部國際組織司長孫儉元，及行政院經貿談判辦公室同仁共同與會。我國期盼持續與APEC經濟體就區域經濟整合高標準議題持續對話；支持WTO改革，強化多邊體制；並強化公私部門合作，以建立良好的數位貿易環境，且協助企業進行綠色轉型。

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經貿辦提及，本年APEC主辦方中國將主題訂為「打造繁榮共享的亞太社群」，並設定「開放、創新、合作」三項優先領域，討論「打造開放且可預測的區域與多邊經貿秩序」及「促進貿易與經貿合作新動能」兩項議題，討論情形包括：區域經濟整合、多邊經貿秩序、人工智慧、綠色轉型四大面向。

一、區域經濟整合：1、各國一致認為應依市場為導向，推動亞太地區之區域經濟整合，包括推動亞太自由貿易區（FTAAP）。各國亦關心供應鏈之穩定性受到戰爭、海上航道封鎖及出口限制措施等影響，認為應強化供應鏈之安全與韌性，並建立具包容性與可預測性之區域經濟環境。

2、包括我國在內，各國均強調應持續整合各類議題，進行能力建構及資訊分享，並納入新經濟議題，包括國營事業、勞工、環境及數位貿易等，方能營造可信任、開放性、永續性與韌性的區域經濟環境。

經貿辦說明，二、多邊經貿秩序：1、多數國家認同WTO在多邊貿易體系扮演的角色，認為WTO應繼續完成第14屆部長會議尚未完成工作，持續進行改革，並認同在WTO架構下推動複邊談判之重要性。

我國認為應關注市場扭曲、非市場政策、與產業政策相關之貿易救濟措施，並繼續提升上述相關產業政策措施之透明度及可預測性，以維持公平競爭環境及供應鏈韌性與穩定性。

2、另為降低數位貿易成本，多數國家均支持「電子傳輸永久免徵關稅」，我國則鼓勵會員持續關注此議題後續發展，惟應朝更具長期性與可預測性之方向推進（註：目前WTO雖討論延長4年電子傳輸免徵關稅，惟巴西反對）。

人工智慧方面，經貿辦指出，各國普遍認為，數位貿易與人工智慧（AI）已成為推動區域經濟成長的重要動能，應持續透過合作與能力建構，促進規則互通、監管透明、可信賴的資料跨境流通及負責任的AI治理，降低數位落差，並協助中小企業掌握數位轉型契機，更有效參與區域數位貿易發展。

經貿辦強調，我國表示，正以堅實的半導體與科技產業為基礎，推動AI新十大建設，並持續向企業，特別是微中小企業及傳統產業，提供數位轉型、人才培育及技術輔導等支持措施。另為促進貿易便捷化，我海關已逐步導入AI技術，強化高風險貨物辨識能力，並協助降低業者通關成本，提升通關效率。

在綠色轉型面向，經貿辦提到，各國分享綠色經濟轉型成果，並支持持續推動環境服務貿易之自由化，亦強調合作打擊非法、未申報及未受規範（IUU）捕撈及非法砍伐的重要性。

其次，我國說明已提出2050淨零排放路徑及策略，從能源、產業、生活及社會四大層面進行轉型，並運用全球領先的半導體及ICT基礎結合AI，協助企業導入智慧製造、低碳製程及節能管理系統，並致力推動循環經濟，提升資源使用效率及在製程中提高再生材料使用比例。

此外，為協助我國企業符合各國最新減碳法規要求，我方持續透過「綠色貿易資訊網」提供企業各國最新法規資訊，也提供客製化諮詢服務，協助企業遵循相關法規及通過綠色驗證。

經貿辦指出，除上述四大面向外，本次貿易部長會議聯合聲明亦通過「服務業創新、競爭及韌性路徑圖」，以推動開放、可預測的服務貿易環境、數位轉型、國內規章與技術標準之改革等領域。

經貿辦提到，另外有關「貿易數位化合作架構（Trade Digitalization Cooperation Framework （2026-2030））」，內容包括電子驗證及電子簽章、資料管理、縮減數位落差等議題，會員將持續進行討論。

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