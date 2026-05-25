南韓星巴克處境危險？88.8億韓元預付款恐爆退費潮

南韓星巴克預付款規模達4275.6億韓元，在民眾抵制下恐出現退款潮。圖為光州民眾打砸星巴克隨行杯。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓星巴克於「5‧18」光州民主化運動紀念日推出「坦克日」，引發各界砲轟並抵制，目前已有律師帶頭向法院提出「支給命令」，要求退回會員預付費用，而南韓星巴克截至去年底的預付款規模為4275.6億韓元（約新台幣88.8億元），若引發如同「擠兌潮」一樣的退款潮不堪設想。

綜合韓媒報導，在假日中午時段，光州1間總是顧客爆滿的星巴克分店門可羅雀，店裡店外都看不到消費者，光州市民表示，雖然南韓星巴克母公司新世界集團會長鄭溶鎮已出面道歉，但致歉內容是把過錯推到基層人員身上，就算這個點子是員工想到的，也是要通過管理層核准才能推出。

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隨著抵制的擴大，讓人們開始關注起南韓星巴克的高額預付款，亦即消費者儲值到APP或預付卡上的費用，到去年底為止總計有4275.6億韓元，另外，星巴克自2020年起透過存款利息或信託方式，從預付款中獲利408億韓元（約新台幣8.47億元）。

據了解，南韓星巴克預付款遵循公正去來委員會（公平交易委員會）的規定，至少要使用60％已儲值款項才能退款，若預付費用為1萬韓元（約新台幣208元）以下則要花掉80％。

律師楊洪錫（양홍석，音譯）向星巴克申請退回預付費用時，因為不符上述規定遭到拒絕，對此他已向首爾中央地方法院提出了「支給命令」，南韓星巴克之後若收到法院通知可在2週內提出異議，進入一般訴訟程序。

南韓消費者團體協議會認為，星巴克應該對表明今後不再去消費的民眾無條件退還全部預付款，畢竟在業者明顯犯錯、消費者展開抵制的情況下，不應受到要先花掉60％的限制。

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