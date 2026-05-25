貿易戰打得火熱、私下卻高度依賴？外媒以實際數據揭美中玩不起的代價

貿易戰打得火熱、私下卻高度依賴？外媒以實際數據揭美中玩不起代價。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管多年來關稅大戰、出口管制與地緣政治的煙硝味不斷，但美國和中國全球前兩大經濟體，在關鍵商品貿易上，仍高度依賴彼此，美國在智慧型手機、電池、玩具、遊戲機等各方面都依賴中國，而中國則依賴美國的飛機技術、半導體和能源出口。儘管兩國政府都在努力減少彼此的依賴，但數據顯示，對於許多關鍵產品而言，取代這些貿易關係可能需要數年時間，而且成本龐大。

《visualcapitalist》報導，根據聯合國商品貿易統計資料庫（UN Comtrade）2024年的最新數據顯示，在數十年的經濟整合，讓雙方的產業供應鏈早已血肉相連。

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數據顯示，美國人在日常科技與娛樂生活上，對中國商品有著極高的黏著度，2024年美國從中國進口最大宗的商品是智慧型手機與配件，總額高達 515億美元（約新台幣1.62兆），佔美總進口45%。

緊跟在後是電腦和筆記型電腦（367億美元、約新台幣1.15兆）以及鋰離子電池和其他電池（181億美元、約新台幣5386.5億）。這三者中，美國對中國的依賴程度在最高是電池，佔美總進口56%。

至於第4至第10大，依序為玩具、娃娃和拼圖（144億美元、約新台幣4536億）、汽車零件及配件（101億美元、約新台幣3181.5億）、座椅和椅子（75億美元、約新台幣2362.5億）、電子遊戲機及配件（72億美元、約新台幣2268億）、電暖器和小家電與顯示器、投影機和電視機皆為（70億美元、約新台幣2205億）、塑膠製品（其他）為69億美元（約新台幣2173.5億）。

而中國對美國的科技、能源與大豆同樣有著高度依賴，中國不僅依賴美國進口天然氣（140億美元、約新台幣4410）和大豆（120億美元、約新台幣3780億）等大宗商品，還依賴美國進口半導體（118億美元、約新台幣3717億）和噴射發動機（66億美元、約新台幣2079億）等高科技產品。

近年來，全球貿易緊張局勢影響了中國從美國的商品進口。例如，在2018年北京和華盛頓之間的貿易戰之後，巴西取代美國成為中國最大的大豆供應國。

然而，並非所有產品都能輕易從其他地方取得。例如，在飛機領域，美國佔中國飛機和噴射發動機進口量的一半以上，凸顯了中國在這一領域的高度依賴性。

目前，在半導體產業依然是兩國最主要的爭議點。中國正砸下重金企圖擴大國內產能，試圖打破由美國及其盟友（台灣、韓國和荷蘭）主導的包圍網。

即便美中官員在台灣問題、伊朗局勢等政治議題上劍拔弩張，天天喊著要減少對彼此的依賴，但冷冰冰的數據戳破了現實，任何強行的脫鉤努力，對雙方企業來說都複雜無比且代價高昂。想徹底取代這段貿易關係，不僅需要花費數年時間，更得賠上驚人的天文數字。

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