焦點股》日月光：超微點名 飆617元新天價

超微點名，日月光股價飆617元新天價。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片大廠超微（AMD）上星期宣布將加碼投資台灣AI供應鏈超過100億美元，以擴大AI所需先進封裝產能，點名日月光是合作夥伴之一，激勵日月光投控（3711）股價漲停鎖死住，突破6百元新高價，達617元，上漲56元，表現強勁，截至10點50分，成交量達2.35萬張。

超微將攜手台廠相關供應鏈夥伴一同開發驗證新一代的2.5D橋接互連技術EFB，以提升晶片互連頻寬與能源效率，用來支援未來Venice CPU及後續AI平台應用；日月光是合作夥伴之一。

請繼續往下閱讀...

因應AI強勁需求，日月光於日前法說會中宣布，調高今年先進封測（LEAP）業績將再增長10%，全年可望突破35億美元，並上修全年資本支出，再增加15億美元包括9億美元用於廠房基礎設施、6億美元購置機器設備，相當於資本支出從上季規劃70億美元調高至85億美元，上修幅度超過2成。

日月光投控今年先進封測（LEAP）業績成長優於預期，達35億美元之中有75%業績來自封裝、25%來自測試，測試業績中，晶圓測試（Wafer sort）約占比重75%、成品測試約占比重約25%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法