焦點股》00988A：投資人瘋搶溢價率飆到5.61％ 統一投信緊急發文示警

00988A今日持股股價上漲，加上短線市場情緒明顯偏多，且聚焦於科技創新題材的情況下，於開盤後溢價幅度擴大。（記者卓怡君翻攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台股今日盤中大漲逾1200點，主動統一全球創新（00988A）盤中大漲逾8%，溢價率達5.61%，大幅超出正常上下1%的水準，統一投信指出，今日因00988A持股股價上漲，加上短線市場情緒明顯偏多，且聚焦於科技創新題材的情況下，使這檔ETF於開盤後溢價幅度擴大。統一投信提醒，ETF有市價與淨值兩種價格，在台股開盤時段，統一投信官網提供ETF即時預估淨值可供查詢（https://pse.is/8zqyx2），建議投資人交易前先查詢當前溢價狀況，避免因短線追價承擔溢價風險。

00988A已發行在外受益權單位總數已接近可申購單位數額度上限，統一投信已經於12日向主管機關申請新額度，並於19日起暫停受理初級市場申購，待新額度申請通過後，將重新開放初級市場申購，市場籌碼不足可能導致市價與淨值偏離。

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截至10:49分左右，00988A上漲8.30%，暫報22.05元，成交量逾11.3萬張，已超過上個交易日全天的10.8萬張。

統一投信表示，市價相對於淨值，可能因市場波動出現溢價或折價情況。若投資人因市場熱度高漲，持續追價買進一檔已出現溢價的ETF，甚至可能持續推高溢價幅度。當市場價格遠高於淨值時，投資人買入的可能不只是資產，還包含昂貴的「溢價」。待市場機制恢復正常運作、投資人情緒降溫時，ETF溢價收斂，即便ETF淨值上漲，投資人仍可能因為先前買進時的溢價幅度較高，面臨市價修正風險，故交易前應審慎評估價格之合理性。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

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