金寶衝ODM轉型 下半年啟動AI伺服器機櫃生產

金寶董事長許介立（右起）、總經理陳威昌看好集團轉型發展前景。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新北報導〕金寶（2312）今日開完股東常會，董事長許介立表示，集團原先的專業電子製造服務（EMS）定位正加速轉向原廠委託設計製造（ODM）模式，除了下半年將於泰國啟動AI伺服器機櫃生產，也已同步布局遊戲機、衛星通訊與量子電腦等新產品線，盼藉由提升高附加價值產品比重，推升整體獲利能力。

許介立指出，公司近年持續調整產品與營運結構，未來方向將從傳統大量製造，逐步朝向具設計能力的ODM模式發展，並導入更多AI與高階應用產品。雖然去年營收約1635億元、較前一年略減，但公司目標並非單純追求營收規模，而是維持1600多億元水準，同步提升利潤金額與毛利率表現。

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金寶總經理陳威昌說，AI伺服器是公司在今年重要的布局方向之一，目前產品線以主機板與4U伺服器為主，依照既定規劃，下半年將於泰國投入伺服器機櫃生產，希望進一步切入輝達（NVIDIA）AI伺服器供應鏈。 過去公司曾於泰國生產伺服器整機，後續因客戶調整，轉為板卡與試產業務，如今隨AI伺服器需求快速升溫，規劃重新啟動整機製造，作為下一階段成長動能。

除了AI伺服器，金寶也持續強化與關係企業康舒（6282）合作，包含電源、充電樁以及高壓直流電（HVDC）等產品領域，並看好AI資料中心帶動低壓直流（LBDC）相關需求成長。在ODM轉型方面，金寶正替一家美國新創公司開發新一代遊戲機產品，整合通訊模組與網通技術等既有能力，第一代產品主要為客戶委託設計生產，第二代則由金寶「從零開始」主導設計與製造，象徵ODM能力進一步提升。

關於外界期待的低軌衛星通訊領域，金寶則運用過往低軌衛星經驗，發展涵蓋高、中、低軌的多軌道整合地面接收系統，目前產品從天線到路由器皆有布局，並規劃拓展東南亞市場。未來趨勢將朝向單一天線可同時支援不同軌道衛星，目前正與合作夥伴共同開發相關產品。此外，金寶也已投資量子電腦公司，並開始協助設計相關通訊控制模組，未來不排除持續與合作夥伴共同投資量子電腦領域。

談到產能布局，陳威昌提到，目前泰國與菲律賓約占整體產能85%，其中泰國新廠區13、14、15廠持續擴建，SSD生產的16廠本季也將啟動三、四樓量產；菲律賓則從原先消費性產品，進一步擴大至ODM與其他產品線。同時，公司也持續推進AI與自動化製造，透過AI訓練模組與製程自動化，已將部分原本需耗時10小時以上的作業縮短至10分鐘，泰國目前也已建置無人生產線，後續將把相關製造模式複製至菲律賓與其他地區。

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