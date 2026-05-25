焦點股》0050：台股衝上4萬3 重返百元俱樂部

台股衝上四萬三，0050股價重返百元俱樂部。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今（25）日開盤大漲逾千點，站上4萬3千點之上，元大台灣50（0050）去年6月底才分割掛牌，一拆四降至50元左右，不到1年股價又站上百元大關，重回百元俱樂部，截至10:26分為止，上漲3.4元、暫報100.7元，成交量超過7.1萬張，政大財管系教授周冠男一早就發文「創新高，看來不久後又要分割了嗎？」

今日權值股包括聯發科（2454）、聯電（2303）、日月光投控（3711）直奔漲停，台達電（2308）也大漲，而0050也跟著水漲船高，一早就「破百」，一直以來提倡散戶透過定期定額投資0050的周冠男立刻在臉書發文「躺著廢賺贏85%的人。省下來的時間拿來陪伴家人、遊山玩水、讀書增智，不香嗎？創新高，看來不久後又要分割了嗎？?」不少散戶則留言力挺0050「快分割」」。

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觀察近期三大法人動態，外資連兩日買超近2萬張，投信連五日買超約7566張，自營商連兩日買超2.2萬張，主力上週五則買超1.7萬張；法人建議，統計0050自2003年成立以來至今，含息總報酬率已超過1974%，換算長期年化報酬率約14.41 %，等於資金投入約5年即可翻倍成長，透過定期定額投資0050可算是最簡單的投資心法。

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