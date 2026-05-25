紐西蘭放寬黃金簽證投資標準 允許將慈善捐款納入計算

紐西蘭政府自去年4月改革投資移民政策以來，紐西蘭黃金簽證申請需求明顯上升。（示意圖，澳聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，紐西蘭將調整其熱門「黃金簽證（golden visa）」投資移民制度，允許富裕申請人將部分慈善捐款納入投資門檻計算。

新規定將於6月1日生效，適用於「Growth（成長）」類別申請人。根據規定，申請者最多可將其總投資額的20%（以500萬紐元投資門檻計算）以捐款形式投入合格的慈善機構或指定保育計畫，其餘資金仍須投入高成長性資產，如企業或管理基金。

請繼續往下閱讀...

紐西蘭移民部長史丹佛（Erica Stanford）表示，此項調整源於投資人與慈善團體的共同建議，希望透過投資移民制度，讓資金同時為紐西蘭社會、環境與文化帶來更直接的貢獻。對慈善機構而言，捐贈可顯著幫助他們繼續開展重要服務。

報導指出，紐西蘭政府自去年4月改革投資移民政策以來，紐西蘭黃金簽證申請需求明顯上升。截至5月20日，紐西蘭已收到730份申請，涉及約2390人，潛在投資規模至少達43億紐元（約新台幣793.85億元），其中約3分之1來自美國投資者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法