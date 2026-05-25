AI點火股匯雙漲！新台幣狂升逾1角、一舉升破31.5元關卡

AI題材點火股匯雙漲，新台幣盤中狂升逾1角、一舉升破31.5元關卡。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美伊協議卡關，但在美股續創新高的激勵下，台股今早開盤狂飆逾千點。大盤氣勢如虹同步帶動新台幣兌美元匯率勁揚逾1角，一舉升破31.5元關卡，盤中最高觸及31.403元，創下近兩週新高。在外資熱錢持續回流下，新台幣後續有望突破31.3元、近期區間整理的上緣。

美伊戰事進入最後收尾，不過美國總統川普週日表示「不急於與伊朗敲定停戰協議」，再度為市場澆了一盆冷水，但台北國際電腦展（Computex）即將登場，AI相關科技巨頭包括超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳陸續抵台，AI題材再度引爆市場。台股繼上週大漲逾千點後，週一開盤再度噴發，外資熱錢也隨之大舉回流，資金行情同步推升新台幣匯價強勢表態。

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新台幣今日以31.52元、升值4.8分開出。隨著台股開高走高，匯價迅速衝破31.5元整數關卡，最高來到31.403元，強升1.65角。

觀察主要亞洲貨幣表現，今日多數呈現走升格局，惟升幅普遍不如台幣強勁。其中，日圓兌美元匯率在逼近日本官員干預價位後，目前緩步回升至158附近；人民幣則再度升破6.8兌1美元關卡，即將挑戰2週前「川習會」高點。

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