萬泰科SpaceX訂單續強 全年營運逐季成長

萬泰科董事長張銘烈看好星鏈訂單持續放量，客戶地面接收裝置今年拉貨量可望翻倍成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／桃園報導〕連接線廠萬泰科（6190）今天開完股東常會，董事長張銘烈看好大客戶SpaceX旗下星鏈（Starlink）訂單持續放量，客戶地面接收裝置今年拉貨量可望翻倍成長，公司持續提升泰國、越南產能滿足客戶與AI應用需求。法人預估，萬泰科今年營運逐季成長，全年營業額目標超過100億元。

張銘烈指出，公司早期即切入SpaceX供應鏈，2018年至2020年主要處於開發階段，2021年至2022年接單量逐步增加，去年開始則由過去三階供應商、二階供應商地位，如今已成為一階供應商，擁有更高的訂單掌握度與議價能力，在低軌衛星產業當中掌握更強的話語權。

請繼續往下閱讀...

張銘烈說，去年星鏈相關產品月出貨量約20萬至50萬套，目前已提升至80萬套，年底有機會挑戰200萬至300萬套水準，需求成長速度相當快。此外，目前Starlink全球用戶數已超過900萬戶，去年設備出貨約500萬套，今年市場需求有望進一步倍增。

產品種類方面，萬泰科目前主要供應星鏈電源線與網路線，美國仍是最大市場，歐洲需求同步增長，其中印度市場增速更快，南美與東南亞也陸續看到需求浮現。由於星鏈會提前提供各國布局與插頭規格資訊，公司也能提前備料與規劃產能，提高供貨穩定度。

除了低軌衛星市場，萬泰科也積極布局AI資料中心線材，既有高速AI線材持續出貨，更進一步已新增感測器線材、機櫃內部弱電電源線等產品，部分品項已開始出貨，包括機櫃內部電源線組與感測線；至於大型AI機櫃電源線市場，也持續有客戶詢問，公司目前正投入開發。

關於產能，萬泰科近年同步強化越南與泰國布局，泰國產能主要聚焦電源線與AI相關產品，越南則偏重部分網路線與輻照交聯系列線材，集團也已提前於各地預留大面積土地，未來若需求快速放大，後續擴產空間不成問題，預估泰國與越南合計今年產能年增幅度約30%，設備資本支出年增50%至100%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法