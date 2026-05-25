聯發科年度供應商大會 總座：迎接AI算力商機

聯發科總經理暨營運長陳冠州。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2354）22日舉辦年度供應商大會，由聯發科總經理暨營運長陳冠州主持，邀請數十家供應鏈夥伴參與，並頒發年度最佳供應商等獎項，感謝全球供應鏈夥伴的長期支持。面對快速成長的AI需求，聯發科期待與全球供應鏈夥伴共同打造敏捷韌性、責任永續的供應鏈，協助客戶加速產品創新，攜手共創AI新世代的雙贏未來。

陳冠州表示，聯發科憑藉SoC整合與運算連結的核心優勢，高度聚焦「更強運算與能效」、「完整平台整合」、「加速落地量產」三大方向，與供應鏈夥伴共同開發與量產。面對未來涵蓋先進製程、系統整合、封裝測試與可靠度良率等整體工程能力的需求，聯發科將與供應鏈夥伴建立更深度的合作，以強大的供應韌性與執行紀律，與生態系夥伴一同以技術硬實力贏得這場整體工程能力的競賽。

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除此之外，聯發科也將AI預測與數位自動化導入供應鏈管理機制，透過整合需求、供應、庫存端的資訊，能及早辨識風險與擬定因應對策，打造具備高度韌性與敏捷交貨能力的智慧供應鏈。聯發科供應商年會上亦頒發年度最佳供應商、卓越技術合作、卓越量產支援、卓越先進技術開發、最佳綠色製造貢獻獎項，獎勵並推動責任供應鏈管理機制與綠色供應鏈，期將永續承諾轉化為客戶的綠色競爭優勢，成為供應鏈夥伴在AI時代中最堅實、創新且具備永續發展的最佳後盾。

展望未來，聯發科強調，將持續與所有供應鏈夥伴建立長期穩固的關係，以更深度緊密合作來因應全球局勢的挑戰，以彈性與韌性快速應對市場變化，為客戶提供價值，共同在AI的新世代中，共創無可取代的永續與共贏未來。

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