華洋精機掛牌首日 漲幅逾3倍

（華洋精機提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體檢測設備廠華洋精機（6983）今（25）日以每股承銷價85元正式上櫃掛牌交易，開盤即跳空達到349.5元，上漲264.5元，漲幅達311%，展現掛牌甜蜜行情。

華洋精機成立於2012年10月，以半導體自動化光學檢測（AOI）起家，在龍頭大厰扶植下，在高階光罩與先進封裝製程需求帶動下，近年獲利結構持續優化，2024年全年營收新台幣2.51億元，毛利率60.34%，每股稅後盈餘（EPS ）3.89元；2025年營收提升至3.12億元，年增24.42%，毛利率進一步提升至65.57%，增加5.23個百分點，EPS達4.46元，年增14.65％，整體表現反映公司在先進製程檢測市場的競爭力持續強化。華洋精機今年前4月營收6230萬元，年減14.72%。

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華洋精機表示，公司的中長期成長策略聚焦於先進封裝與新材料領域，研發藍圖涵蓋玻璃通孔（TGV）檢測中2D/2.5D AOI、IC/SiP封裝AOI、碳化矽（SiC）晶圓AOI等項目，並已完成AR/VR相關3D鏡頭與光波導基板檢測設備的開發，對應未來三至五年先進製程演進方向，將成為客戶良率提升的關鍵合作夥伴。

華洋精機總經理蕭賢德表示，公司憑藉多年累積的光學設計、精密演算法、動態取像與客製化製程整合能力，成功開發出獨家的SFO（Surface Field Optics）表面光學去背景技術，能在無需軟體大量過濾的情況下精準辨識微小瑕疵，有效降低傳統Non-SFO方案的失真問題與處理耗時。目前公司已累積15項發明專利及12項新型專利，並強調自行開發AI演算法分類微粒與瑕疵，並結合光學取像模組與客製化製程整合能力，形成完整的系統級解決方案，競爭者難以透過單點技術快速複製。

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