南韓星巴克慘了？律師開第一槍向法院申請退回預付款

南韓星巴克「坦克日」引發抵制，有律師向法院提出申請，要求業者退回會員預付款。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓星巴克於「5‧18」光州民主化運動46週年時推出「坦克日」，外界痛斥這會讓人想到當年戰車鎮壓民眾的慘況並展開抵制，24日更傳出有律師帶頭向法院提出申請，要求業者退回會員預付款項。

據《韓聯社》報導，南韓律師楊洪錫（양홍석，音譯）表示，他已向首爾中央地方法院提出了針對星巴克的「支給命令」，因為在「坦克日」事件後他決定不會再去星巴克消費，並且準備刪除會員，但向業者申請退回預付款時沒有成功。

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據了解，南韓星巴克APP、預付卡是按照公正去來委員會（公平交易委員會）的規定走，至少要使用60％已儲值款項才能退款，若預付費用為1萬韓元（約208元）以下則要花掉80％。

因此，楊律師向星巴克要求退費時被認為不符資格遭拒，讓他決定向法院提交申請。南韓星巴克之後若收到法院傳達的「支給命令」，可在2週內提出異議，屆時將轉變為一般訴訟程序，也就是楊律師和星巴克打官司。

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