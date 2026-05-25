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南韓三星、SK海力士員工成相親搶手貨 配偶指數上升

2026/05/25 09:55

南韓三星電子、SK海力士明年將發放高額績效獎金，員工也成為了相親搶手貨。（彭博）南韓三星電子、SK海力士明年將發放高額績效獎金，員工也成為了相親搶手貨。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星電子、SK海力士受益於半導體熱潮，預計明年將發放高額績效獎金，員工也成為了相親搶手貨，三星就業人士的婚友社配偶指數從84分上升至87分，和律師屬於同個水準。

《韓聯社》報導，南韓首間婚姻介紹所Sunoo（선우）表示，配偶指數是綜合考量社會經濟能力、外貌、家庭背景和其他因素計算出的評分，三星電子員工雖然指數看起來只上升3分，但在實際情況下可能是10分以上，這無疑反映出適婚人群相當重視現實條件。

據了解，三星電子半導體、記憶體業務部門的員工平均年薪為1億韓元（約新台幣208萬元），預計每人明年將獲得6億韓元（約新台幣1250萬元）績效獎金，若科技熱潮持續3年，這些員工估計可拿到20億至30億韓元獎金（約新台幣4165萬至6248萬元）。

Sunoo透露，雖然SK海力士員工的配偶指數還沒上調，但基本上和三星差不多，也成為相親市場的搶手貨。另1間婚友社Gayeon（가연）指出，會員們現在經常談論半導體風潮，認為另一半若在從事該行業，可透過績效獎金迅速建立穩定的生活。

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