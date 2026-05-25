美伊談判進行中 伊拉克原油超級油輪離開波斯灣

一艘載有200萬桶伊拉克原油的超級油輪穿越封鎖線，離開波斯灣。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕一艘正在將伊拉克原油運往中國的超級油輪已經離開波斯灣，穿過美國設立的封鎖線進入阿拉伯海，目前，美國和伊朗之間的談判仍在進行中，目的是結束戰爭並重新開放荷姆茲海峽。

《彭博》報導，根據船舶追蹤數據，巨型原油運輸船「Eagle Verona」從阿曼灣出發，前往阿拉伯海，這艘船載有約200萬桶伊拉克原油，目的地是中國。

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自2月底美國和以色列攻擊伊朗之後，德黑蘭實際上封鎖了荷姆茲海峽，因此大多數船隻都無法離開該地區。石油市場正在密切關注從波斯灣出發的油輪動向，由於航道被封鎖，大多數船隻無法離開，同時也阻止了其他船隻進入這個富含石油和天然氣的地區。

美國和伊朗正在逐步接近一項協議，以結束衝突並重新開放荷姆茲海峽。美國高層官員週日（24日）表示，雙方已接近達成協議，荷姆茲海峽將重新開放。在這之前，美國總統川普表示，與伊朗的和平協議已經「基本談妥」，伊朗媒體則稱這「遠非現實」，並未提及任何具體依據。

根據追蹤數據，這艘超大型油輪2月28日在伊拉克巴斯拉石油碼頭裝載貨物，目前正在前往中國的寧波港，預計在6月12日抵達。這艘船出發之前，還有一艘液化天然氣運輸船「Al Hamra」也出發了。這艘船載運的是伊朗戰爭爆發以來，首次從波斯灣運往印度的超低溫液化天然氣。

伊朗媒體週日報導，引述伊朗革命衛隊海軍，過去24小時內，共有33艘船，包括油輪、貨輪以及其他商業船隻，在獲得伊朗革命衛隊的許可後，穿越了荷姆茲海峽。

另一方面，美國海軍在4月中旬開始封鎖伊朗的港口，美國中央司令部週六在X發文稱，在為期6週的封鎖期間，美國海軍一共讓100艘商船改變了航行路線。

根據Equasis海運資料庫的記載，「Eagle Verona」所有人是AET Inc PTE Ltd，這是一家總部位於新加坡的馬來西亞公司。根據公司網站，AET隸屬馬來西亞國際船運（MISC）旗下，而MISC母企則是馬來西亞國家石油公司（PETRONAS）。

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