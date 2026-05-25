退休存到1240萬後悔了！6旬阿伯悲吐「窮到只剩錢」勸世文曝光。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕擁6200萬日圓（約新台幣1240萬元）存款的63歲男木村隆（化名），晚年生活本應無憂無慮，然因妻子突然離世，在葬禮上，當親戚和孩子們圍在一起溫暖地回憶往事，他卻震驚地發現，自己能想起來的，竟然全都是「結婚前」的片段，讓他心中充滿「我真希望我能更珍惜和家人在一起的時光…」遺憾，並懊悔稱如今窮的只剩下錢。

木村隆3年前從1家大型機械製造廠退休，他目前擁有約3000萬日圓（約新台幣600萬）的積蓄，外加3200萬日圓（約新台幣640萬）的退休金。人們或許會認為，有了這麼多積蓄，他的退休生活應該無憂無慮。

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「即使我有錢，我也沒地方可花。」木村先生坐在空蕩蕩的客房裡，疲憊的眼神中沒有財富帶來的安穩，反而裝滿了無法挽回的遺憾。

木村回憶說，30出頭剛在東京買下屬於自己的房子，正準備與同齡的妻子和兩個年幼的兒子展開新生活，卻立刻接到了公司的調職令。此後的20多年，他獨自一人在關西和九州等地區奔波，1個月只能回東京的家次，週五晚上地趕回家，週日晚上又得匆匆收拾行李離開。

「我覺得妻子獨自撫養大兒子和二兒子真的很辛苦。」木村回憶，最艱難的時期是孩子們的叛逆期。當時妻子常因為與十幾歲的兒子相處不來而崩潰，身為父親的他卻長年不在場，「對於一個平時不在家的人，偶爾回來訓斥孩子又有什麼用？那時，我真的不知道該如何與家人相處。」

好不容易熬到了快60歲，外派生活結束了，房貸還清了，兩個兒子也大學畢業成家立業。木村回到東京總部，滿心期待著退休後能彌補妻子，補償這20多年來的缺席。然而，命運卻開了1個最殘酷的玩笑，妻子在此時因病突然離世。

在妻子的葬禮上，親戚和孩子們圍在一起溫暖地回憶往事，木村卻震驚地發現，自己能想起來的，竟然全都是「結婚前」的片段。

「結婚前，我們拍了很多合照。但是婚後，幾乎沒有我的照片。在我離家工作的20多年裡，我們一家人的影像記錄，對我而言幾乎是一片空白。」

這不只是照片的空白，更是情感的斷層，失去妻子這座「溝通橋樑」後，木村發現自己與兩個兒子之間隔著一道隱形的牆，心理距離遙遠得無法跨越。

如今雖然戶頭有了錢，但心中卻充滿遺憾，木村說：「我真希望自己能更珍惜和家人在一起的時光。」

報導指出，許多人在規劃退休時，往往把焦點放在儲蓄、股票、退休金等「財務準備」上。然而，這場悲劇告訴我們：「退休後夫妻與家庭關係自然會恢復原狀」的假設，完全是一場誤判。 真正必要的退休準備，從來不是為了工作而無休止地延後與家人相處的時間，而是在日常的每一天裡，持續維繫、累積那份不可替代的情感連結。

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