中國整治境外券商祭「史上最嚴監管」 謝金河：鎖國的第一個訊號

本月22日，中國證監會等8部門22日聯合印發「綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案」。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕本月22日，中國證券監督管理委員會（下稱中證監）等8部門公布整治境外券商非法跨境經營活動，被點名違規的富途及老虎目前約有80萬中國用戶。對此財信傳媒集團董事長謝金河分析，中證監出重手，可能是中國強力限制資本境外投資的第一步，是「中國鎖國的第一個訊號」。

謝金河24日在臉書發布貼文稱，中證監對3家境外券商下手，全面取締境外證券、基金、期貨的非法的跨境交易，不准提供開戶、處理交易指令、資金劃撥的行為，這同是以強制手段限制境外的投資交易行為。

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他指出，禁令一出，讓2家在美國上市的境外券商股價跳水大跌。富途證券（Futu）大跌34.1%，股價從最高的202.53跌到89.76美元；老虎證券（Tigr）從13.55跌到4美元。

謝金河直言，近年資金要從中國匯出已愈來愈困難，中國的財政壓力也逐漸浮現。

他說，美國總統川普本月率領美國商界最有份量的企業領袖同行赴中，但即便是最具代表性的輝達獲同意對中國出售H200晶片，但川普前腳走，中國立即下禁令封鎖，這是美中在AI競爭的攤牌。「黃仁勳的中國夢，不知道有沒有被澆醒？」

與此同時，一向對中國友好的特斯拉執行長馬斯克除了帶6歲小兒子很吸睛，此回在中國也沒有談成大生意。謝金河表示，如果對比去年川普大陣仗訪問中東的沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國，帶回天文數字的鉅額投資，這次川普帶領的商界領袖在中國幾乎是空手而回。

謝金河強調，這樣的現象背後意味著美中持續角力，中國堅壁清野、緊閉城池；另一個角度來看，中國的財政壓力漸增，中國大規模減持美債，這回限制中國人民的跨境投資，是非常值得關注的訊號。

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