記憶體暴漲後不應過於樂觀？外媒以美光為例點出癥結

記憶體產業素來以繁榮與蕭條的周期性波動而聞名，部分原因是其產品高度同質化，美光在與同行競爭中會導致供應過剩，SK海力士或三星也會面臨同樣的境遇。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美光科技是生成式人工智慧（AI） 基礎設施熱潮中的最大贏家之一，過去五年股價上漲超過800%。經歷驚人漲幅之後，美光科技的股票還能讓今天投資的1000美元在未來變成1萬美元嗎？還是說這波漲勢很可能很快就會消退？外媒The Motley Fool報導，投資人不應過於樂觀。主要原因是記憶體產業素來以繁榮與蕭條的周期性波動而聞名，部分原因是其產品高度同質化，在與同行競爭中會導致供應過剩。SK海力士或三星也會面臨同樣的境遇。

美光這波漲勢主要得益於市場對其高頻寬記憶體晶片日益增長的需求，這些晶片是AI資料中心的關鍵組件。目前，記憶體晶片的需求遠超供應，考慮到AI基礎設施建設的預測以及新建晶圓廠所需的時間，這種情況在相當長的一段時間內不太可能改變。

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許多分析師認為，生成式人工智慧的變革潛力堪比網路和行動電話等以往的重大趨勢。為了抓住這一機遇，科技巨頭們正斥巨資購置構建資料中心所需的硬件，以運行和訓練大型語言模型，而這些硬體中就包括記憶體晶片。

根據《財星》雜誌報導，四大超大規模資料中心營運商今年已承諾在資料中心領域投入總計7000億美元。預計未來幾年高水準的投資將持續，美光科技有望繼續實現超高速成長和巨額利潤。

美光2026財年第二季業績表現強勁。營收年增近200%，達到238.6億美元，主要得益於公司各業務板塊的強勁成長。雖然記憶體硬體需求的激增主要由人工智慧資料中心使用的晶片類型所推動，但整體產能不足導致包括智慧型手機、筆記型電腦和其他消費性電子設備所使用的記憶體晶片在內的所有類型記憶體晶片價格上漲。

因此，美光科技的行動和客戶端業務部門也獲得了驚人成長勢頭，營收飆升245%，達到77.1億美元。更令人印象深刻的是，營業利潤率從僅1%躍升至76%，使這家勉強收支平衡的業務部門一躍成為利潤率堪比軟體公司的搖錢樹。

美光科技近期的成長超乎預期。儘管如此，投資者不應指望這種情況會永遠持續下去。記憶硬體產業素來以繁榮與蕭條的周期性波動而聞名，部分原因是其產品高度同質化。

美光生產的記憶體晶片與SK海力士或三星這兩大主要競爭對手所生產的晶片並無本質差異。此外，當需求上升且記憶體晶片生產商可以提價時，他們通常都會競相擴大產能這最終會導致供應過剩，並在新工廠投產、需求逆轉時造成利潤率暴跌。類似的情況在過去的記憶體晶片需求週期中也曾出現，例​​如1990年代中期的Windows PC熱潮和21世紀10年代的智慧型手機熱潮。

對投資人而言不幸的是，美光及其同業似乎正在為未來出現類似的供應過剩埋下伏筆。該公司於2025年6月宣布計劃投資2000億美元，用於擴大其在美國的半導體製造能力和研發業務。

雖然這筆資本支出將分幾年進行，但隨著時間的推移，它將為市場帶來更多高頻寬記憶體。隨著美光的競爭對手也投資建設新的產能，最終供應將趕上並超越需求，這自然會削弱晶片製造商的定價權，並對其利潤率造成壓力。

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