美中在APEC會議釋放3大分歧 互爭AI主導地位再成焦點

美中在貿易上仍存在巨大分歧。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕CNBC報導，美國總統川普與中國國家主席習近平在北京會面才過1週多，甫在中國蘇州落幕的亞太經合會（APEC）貿易部長會議所出現的3大跡象，凸顯美中之間在貿易上仍存在巨大分歧。

首先是關稅。根據CNBC對世界銀行資料的估算，中國經濟嚴重依賴出口和自由貿易，約占全球商品製造量的28%。

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北京當局針對上週川習會發布聲明指出，關稅將在更長時間內保持較低水準，但華府沒有提及關稅問題。隨後在23日，中國商務部長王文濤對媒體指出，確認自由貿易協定的願景是剛落幕的APEC貿易部長會議的1項重要成果。

王文濤指出：「在全球和區域經濟發展中不確定和不穩定因素不斷增加的背景下，成員國將注意力重新轉向亞太自由貿易區（FTAAP），致力於透過FTAAP議程繼續推進經濟整合。」

但就在1天前，CNBC就FTAAP和自由貿易問題詢問美國貿易代表團成員時，對方的回答卻集中在貿易平衡上，這也是川普政府徵收關稅的部分理由。

其次是中國在川習會上提出「建設性戰略穩定」新架構，但細節未定。除了中國要購買200架波音飛機和到2028年前每年購買170億美元（新台幣5366.6億元）的美國農產品外，雙方將如何推動建設性戰略穩定架構的落實，目前還沒有任何細節。

最後是美中互爭人工智慧（AI）主導地位。王文濤表示，APEC貿易部長會議已就數位貿易合作達成了「新共識」。當被要求詳細說明時，中國商務部國際經貿關係司司長林峰指出，有計畫讓電商公司更容易在該地區拓展業務，並致力於加強與AI相關的貿易交流；儘管他談到要努力「縮小數位落差」，但未特別提及中國AI公司。

美國駐APEC論壇高級官員梅斯（Casey K. Mace）則說，將繼續推進「把美國科技公司、數位公司定位為該領導者」的計畫。他強調，美國科技公司將在7月於成都舉行的APEC數位週上舉辦研討會，雖然中國是此次活動的東道主，這卻是美國與21個APEC成員國進行交流的機會。

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