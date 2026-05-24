這位億萬富翁頂級操盤手 增持台積電等3檔半導體股

人工智慧基礎設施建設和資料中心晶片種類繁多的興起，最大的受益者之一是台積電。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕老虎環球基金創辦人蔡斯· 科爾曼（Tiger Global's Chase Coleman）是當今頂尖的科技投資者之一，這位億萬富翁在第一季忙於增加投資三支半導體股票：輝達、博通和台積電。隨著人工智慧（AI）基礎設施市場的蓬勃發展，這三家半導體股票仍然是投資人尋找頂級成長股的絕佳領域。

輝達、博通和台積電股票都名列科爾曼的前十大持股之列，其中輝達位列第二，僅次於Alphabet，佔其持股的9.2%；台積電位列第四，佔其持倉的8.2%；博通位列第七，佔其投資組合的4.9%。

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人工智慧基礎設施建設和資料中心晶片種類繁多的興起，最大的受益者之一是台積電。該公司是全球領先的晶片代工廠，幾乎壟斷了先進晶片的製造市場。

儘管台積電也有競爭對手，但它是唯一一家能夠大規模生產缺陷率極低的先進邏輯晶片的晶片製造商。這不僅使它成為半導體價值鏈中不可或缺的一環，也賦予它巨大的定價權。

投資台積電的最大優勢在於，人工智慧半導體領域日益激烈的競爭實際上對其有利，因為這意味著更多公司正在競相爭取其服務。無論超大規模資料中心使用GPU或AI ASIC，台積電都能從中獲益，因為它同時生產這兩種晶片。同時，隨著智慧人工智慧的興起，對高效能CPU的需求不斷增長，這也進一步推動了台積電的成長。這一切都使得台積電成為參與人工智慧基礎設施建設的最佳途徑之一。

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