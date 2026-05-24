習近平又抓人了！中國兵器裝備前老總徐留平被帶走調查

中國兵器裝備前總經理徐留平遭到調查。（圖取自中國社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕近年來中共軍工系統持續遭到清洗，多名軍工央企高管落馬或消失。中共中紀委國家監委網站23日公布，中共全國總工會（簡稱全總）黨組書記徐留平「涉嫌嚴重違紀違法」，目前正接受調查，徐留平曾任中國兵器裝備集團總經理和一汽集團董事長。

綜合法廣等媒體報導，徐留平1964年10月出生，江蘇揚中人。1988年6月進入中國兵器工業總公司，也曾任國防科工委辦公廳處長，2005年11月起，任中國兵器裝備集團副總；中國南方工業汽車執行董事、高級副總裁；長安汽車集團總裁、黨委書記。2007年12月起，任長安集團董事長。2007年12月起，任長安集團董事長。

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中媒《財新網》指，官宣落馬前，徐留平最後一次公開露面是在3月16日。據中共全國總工會官網，當天，全總黨組理論學習中心組召開會議，專題學習《習近平關於樹立和踐行正確政績觀論述摘編》、習近平關於樹立和踐行正確政績觀的論述。全總黨組書記、副主席、書記處第一書記徐留平主持會議並講話，全總黨組理論學習中心組還集體觀看了警示教育片。

徐留平曾任職的中國兵器裝備集團是是中共十大軍工企業之一，近年中共軍工系統被持續遭到清洗，多名軍工央企高管落馬或消失。今年4月14日，中國兵器裝備集團前副總劉衛東，被以受賄罪判處有期徒刑13年，並處罰款400萬人民幣（約台幣1840萬）。

現任中國兵器裝備集團董事長許憲平，自去年1月初以來未露面，情況不明。

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