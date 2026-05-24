文組找不到正職慘淪臨時工 她竟改行當焊工勸世文曝光了

南韓一名文組畢業生因工作難找，改行當焊工。（本報製圖）

〔財經頻道／綜合報導〕畢業於韓文系的安恩智（音譯），別說是和本科相關的工作，就連找到正式職缺都相當困難，只好到處打工，某天偶然點開YouTube推薦影片後，人生方向因此180度大轉變。她上了焊工培訓課程後，踏入造船業，人生180度大轉彎。她強調，無論是女性還是男性，擁有專業技術才是最重要的，因此決定改變人生方向。

南韓中央日報報導，安恩智大學畢業後，因工作難找，偶然看到YouTube影片後，決定學習電焊，經過一年培訓課程，取得遠超進入造船廠所需的焊接證照，總共擁有6張證照，並在全韓焊接技能競賽大學組獲得銅牌，一步步累積實力。

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現年30歲的安恩智在HD現代重工蔚山廠受訪時強調，「無論是女性還是男性，我認為擁有專業技術才是最重要的，因此決定改變人生方向。」

安恩智作為焊接工人，被分派到的第一個部門是「中型船自動化創新部」。這個部門不只是單純在生產現場進行焊接，更負責投入現場的協作機器人與工業機器人運作的穩定化。

HD現代重工相關人士表示，「公司內部有很多聲音認為，像安恩智這樣在短時間內積極累積技術、具備高水準能力的人才，如果只安排在一般現場工作太可惜了。」因此，在公司推動成立自動化專責部門之際，她便被選中加入。

報導說，隨著自動化轉型，造船廠除了傳統技術的員工外，還需要具備機器人操作與數據化品質管理能力，也因如此，業界對女性人才與年輕員工的需求正逐漸增加。

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