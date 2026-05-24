她一夕被裁員、賣房求生！沒想到卻將「副業」拚出1700萬年營收

Rachel Minion在一夕失業後投入全心副業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕一場殘酷裁員，竟讓她從「一夕失業」變成「年收千萬」。美國一名女子，原本只是利用下班時間經營副業，沒想到一場疫情大裁員，讓她陷入連房子都賣掉的人生低谷下，最終人生意外翻盤。她在一夕失業後，全力投入原本的小型行銷副業，短短幾年內，拚出年營收56萬美元（約新台幣1762萬元）。

外媒報導，瑞秋（Rachel Minion）過去曾在一家票務銷售公司旗下部門擔任行銷總監長達6年。不過，疫情期間，公司突然召開全員會議，並當場宣布裁撤約80%員工，瑞秋瞬間失去工作。更雪上加霜的是，她的丈夫前一週才剛被裁員，夫妻倆等於短短幾天內同時失去收入來源。

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當時，兩人甚至已經把房子賣掉，卻還沒找到下一個落腳處。面對人生最低潮，瑞秋沒有崩潰太久，而是立刻聯絡自己原本兼職經營副業的6位客戶，宣布「現在開始，我全職接案了。」

事實上，瑞秋早前就開始經營副業。她的父母曾經營印刷公司，但在2010年金融危機後倒閉。為了證明自己不只是「靠父母」工作，她開始自學網站設計、數位行銷與品牌策略，並利用下班時間接案。

即使後來進入企業工作，她仍持續低調經營副業，只是刻意將收入控制在每年5000至1萬美元（約新台幣16萬至31萬元）之間，避免增加家庭稅務負擔。直到疫情裁員發生，她才被迫正式踏上創業之路。

她透露，將副業當作全職工作後，當時幾乎什麼案子都接，包括網站重做、電子郵件行銷、品牌更新等，拼命把過去延後的工作全部完成。沒想到，所有客戶不但沒有離開，反而持續合作。創業第一年短短9個月內，公司營收就達到3萬美元（約新台幣94萬元）。

如今，她創立的行銷公司「Rockstarr & Moon」主要服務B2B（企業對企業）與顧問品牌，採每月固定顧問費模式收費，單一客戶月費從2500美元到1萬美元（約新台幣7.9萬至31萬元）不等。瑞秋表示，許多客戶在合作第一年，營收就能翻倍成長。

此外，她也大幅導入自動化系統。當一名合作3年的核心成員離職後，她與丈夫花了3週時間，每天從凌晨3點工作到晚上7點，最終成功將該職位85%至90%的工作流程自動化，大幅提升公司效率。

她最後也分享自己的創業建議「不要等到準備好了才開始，因為你永遠不會真的準備好。如果等到一切完美，機會可能早就已經過去了。」

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