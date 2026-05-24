川普「護台」不再列入優先 英媒：拋棄盟友 歐洲國家也擔心了

美國總統川普正挑戰華府在台灣問題上所奉行的「戰略模糊」政策。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在訪問中國領導人習近平後暫停對台灣140億美元的武器銷售。英媒獨立報（The Independent）報導，此舉再次表明川普更偏袒潛在敵人而非盟友，這表明美國是一個不可靠的西方盟友，樂於拋棄其在亞洲的朋友。西方盟友有理由擔心，自己會成為下一個被美國拋棄的對象。

川普正挑戰美國在台灣問題上所奉行的「戰略模糊」政策，中國聲稱台灣是其領土的一部分，而川普則向北京傾斜。川普自2017年以來首次訪中，期間與習近平就台灣問題進行了深入會談。按照川普的行為模式，他似乎站在競爭對手一邊，而這個競爭對手也是美國長期盟友的敵人。

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在結束對北京為期兩天的訪問後，川普在接受福斯新聞採訪時表示，保衛台灣和捍衛台灣民主已不再是優先事項。他說：「我要說的是：我不想看到任何人獨立。而且，你知道，我們可能要跋涉9500英里去打仗。我不想那樣。我希望他們冷靜下來。我希望中國冷靜下來」。

在亞洲和大洋洲，這種態度引起美國傳統盟友的暗自不安，他們希望從川普政府那裡得到幕後保證，即他不會背離美國已確立的國防承諾。

人們擔心川普可能會放棄長期以來奉行的戰略政策，就像他拋棄了維繫北約作為世界另一端防禦聯盟的原則一樣。

中國覬覦台灣，也對日本管轄的釣魚島（尖閣諸島）提出主權聲索，它正在南海建造人工島嶼，以擴大其領海範圍，並製定了一項卓有成效的長期戰略，旨在透過貿易、礦產開採以及控制從莫三比克到澳門的交通樞紐，將其影響力擴展到世界各地。

美國歷屆政府都曾表示，他們正在將優先事項轉移到亞洲和更廣泛的太平洋地區，以抵消和遏制中國的野心。

台灣已同意向美國購買洛克希德馬丁公司的PAC-3攔截飛彈和NASM防空武器。這項軍售協議是對過去兩年中國軍事活動日益頻繁的回應，其中包括中國海軍和戰鬥機在台灣附近海域的入侵。

此外，地區強國將關注川普威脅入侵北約成員國丹麥的格陵蘭島、並威脅另一個北約成員國加拿大，以及川普透過停止對基輔的一切軍事援助來支持俄羅斯入侵烏克蘭。

種種跡象顯示，西方盟友有理由擔心，自己會成為下一個被美國拋棄的對象，因為川普的戰略意圖是將世界劃分成勢力範圍：美國主導西半球，俄羅斯主導中歐和部分亞洲，而中國則凌駕於其餘地區之上。

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