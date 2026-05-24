中國青年就業難！頂大開毛鄧和習近平思想課 助學生考取鐵飯碗

為了協助學生在競爭激烈的國企與公務員考試中脫穎而出，中國頂大開設中共黨建與政治理論的新課程。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，面對日益嚴峻的就業市場與青年失業壓力，為了協助學生在競爭激烈的國企與公務員考試中脫穎而出，中國一些頂尖大學紛紛開設了聚焦於中國共產黨「黨的建設」與政治理論的新課程。

包括北京大學、中國人民大學在內的頂尖大學，都開設了中共黨建與政治理論的新課程，涵蓋了中共創始人毛澤東、改革開放時期領導人鄧小平，以及現任中共總書記習近平的思想與著作；這類課程尤其成為習近平加強政治教育，鞏固黨對社會控制的廣泛行動一環。

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北京大學馬克思主義學院黨建系副教授李暘表示，希望今年首度開設的這門課程，能在未來為學生開創更多就業機會。

澳洲智庫「洛伊研究所」高級研究員馬利德（Richard McGregor）表示，這類課程是習近平加強黨在生活各個領域（如政府、國有和私營企業以及教育體系）的地位和角色之自然結果。

在最近發表中共黨媒《求是》上的1篇文章中，北京師範大學黨史與黨建研究所所長王炳林表示，這些課程將為加強黨的全面領導提供智識上的支持。北京清華大學黨史黨建研究所副所長歐陽軍喜則說，這門學科只立足於中國，從中國問題出發，並且將中國的經驗發展為中國理論。

對於面臨日益嚴重失業問題的大學畢業生而言，上黨建課程或許能提供一條穩定，但未必是高薪的就業道路。

招聘網站「應屆生求職網」近日發布了天津1家國有工程公司招聘「黨建宣傳員」的職缺，該職位要求應徵者需具備中共黨員身分和「較強的政治素養和理論訓練」。

根據「職友集」招聘平台，這類職位的平均年薪約為11萬元人民幣（下同，新台幣51.1萬元），低於全國國企員工的平均年薪12.4萬元（新台幣57.6萬元）。但與私營企業相比，這些工作提供了較強的就業保障和優渥的福利。

今年即將從北京大學畢業、獲「黨史與黨建」學位的Beatrice Yu表示，她相信自己的專業能讓她在職涯中占有優勢。她說：「我們的措辭更加精準，文章的政治內容也更加正確，我們不會犯錯，我們的黨性也更加強大。」

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