記憶體價格要跌了？「這兩家」大廠便宜全球均價50％撼動市場

隨著中國晶片製造商加快DRAM和NAND快閃記憶體的產能擴張，記憶體價格面臨新的下行壓力。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中國晶片製造商加快DRAM和NAND快閃記憶體的產能擴張，記憶體價格面臨新的下行壓力。根據市場分析機構Bull Theory指出，中國的長鑫存儲和長江存儲正在向市場推出價格更低的記憶體晶片（低於全球均價一半），這引發人們對消費者是否很快就能享受到更低RAM和記憶體價格的疑問。

Bull Theory指出，長鑫存儲的DRAM售價接近150美元，而全球平均價格約為300至400美元。此次價格波動是在記憶體產業價格持續高昂數月之後出現。

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這種價格差距為中國供應商提供絕佳的市場機會。價格比競爭對手產品低15%甚至更多的記憶體晶片可以吸引PC組裝商、伺服器買家、記憶體公司以及希望保護利潤率的零件品牌商。

長鑫存儲已成為中國最大的DRAM生產商。據報導，該公司在擴大產能並推出更多DDR5產品後，目前佔據全球DRAM市場約7.7%的佔額。同時，長江存儲在全球NAND快閃記憶體市場已佔據約11%至13%的佔額。

這一點至關重要，因為DRAM和NAND快閃記憶體的價格往往會隨著供應變化而劇烈波動。如果中國企業持續增加價格較低的庫存，買家可能會獲得更大的議價能力，從而削弱現有供應商的競爭力。

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