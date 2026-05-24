590萬養老積蓄因「1通電話」全沒了 68歲阿嬤一刷存摺嚇壞

高齡者在缺乏充分資訊與家庭溝通的情況下，可能對晚年生活造成重大衝擊。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一對6旬退休夫妻，原本擁有年金與約3000萬日圓（約新台幣590萬元）退休積蓄，以為晚年生活穩定無虞，卻因丈夫接到一通電話後，退休生活瞬間毀了，徹底改寫這對夫妻的老後人生。

日媒報導，68歲的妻子惠子（化名）與丈夫和夫（化名，71歲）幾年前退休，夫妻年金合計約18萬日圓（約新台幣3.5萬元），加上退休金與存款，金融資產約3000萬日圓，房貸也已還清。惠子原本認為「只要不奢侈，生活應該很安穩。」兩人雖不富裕，但過著平靜的退休生活。

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某天整理夫妻共用存摺時，惠子意外發現帳戶中出現陌生公司名稱的固定扣款，每月金額高達十幾萬日圓。她當場感到震驚，直呼「這是什麼？」第一反應是「一定是搞錯了」。

惠子指出，平時生活節儉，主要從事家庭園藝與散步，並非會進行大額消費的人，因此初見異常支出時，她一度以為是銀行錯誤。然而，在追問之下，丈夫才坦承，數月前曾接到一通推銷電話，對方聲稱提供「適合高齡者的穩健資產運用方案」，並強調「年金不足以支撐未來生活」、「存款會因通膨縮水」，最終使他逐漸卸下戒心。

在業者持續話術影響下，和夫最終簽下高額不動產相關投資契約，不僅支付數百萬日圓頭期款，還額外承擔貸款責任，每月因此產生沉重還款壓力。和夫事後低聲表示「本來只是想讓老後生活更安心，沒想到會變成這樣。」

惠子在檢視契約後發現，文件中對空屋風險、修繕費用及收益變動等關鍵資訊僅以簡略方式說明，實際財務負擔遠高於原先想像。由於已超過冷靜期，律師評估全面解約難度極高。

事件發生後，這對夫妻不得不全面調整生活方式，包括縮減開支、減少外食與娛樂，甚至考慮出售部分資產以維持現金流。惠子坦言，比起金錢損失，更讓她難以接受的是夫妻之間未能及時溝通，「我以為退休是兩個人一起面對，但他選擇一個人承擔，結果反而讓問題變得更嚴重。」

目前，夫妻正尋求專業人士協助，試圖重新整理財務結構與契約內容，盡可能降低後續損失。這起事件也再次凸顯，高齡社會中「退休資金焦慮」與「不當金融推銷」之間的風險連動，在缺乏充分資訊與家庭溝通的情況下，可能對晚年生活造成重大衝擊。

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