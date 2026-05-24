有錢人都很會投資？他揭千萬富豪「8個秘密」 恐怕跟你認知有落差

理財專家Ramit Sethi分享富人最令人意外的8個金錢秘密。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕白手起家的千萬美元富翁、作家兼電視節目主持人拉米特·塞西 （Ramit Sethi）最近分享，他過去20多年來接觸大量千萬富翁與企業創辦人後，發現真正有錢人的理財方式，和一般人想像完全不同，甚至有許多「反直覺」的習慣。他整理出「富人最令人意外的8個金錢秘密」，這些觀念可能徹底改變一般人看待金錢的方式。

秘密1：他們不介意「浪費一點小錢」

有錢人通常不會過度糾結小額花費，而是專注在真正重要的大決策。Sethi表示，富人不會為了一杯5美元咖啡斤斤計較，因為他們知道自己的時間更值錢。相比之下，他們更在意的是像薪資、房貸、創業收入等，可能影響數萬美元的重大決定。

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秘密2：他們花錢「買回時間」

很多人以為富人愛買名車、奢侈品，但Sethi指出，真正的有錢人更常做的事，其實是花錢解決麻煩。例如請助理、外包家務、付費省去繁瑣流程等。他們的思維是「我能付多少錢，讓自己以後不用再煩這件事？」因為對富人來說，「時間」比金錢更稀缺。

秘密3：他們常忽略高額費用，甚至虧掉數百萬美元

Sethi坦言，很多有錢人其實不擅長理財，只是很會賺錢。他指出，不少富豪會支付高昂的資產管理費、投資私募基金，結果報酬甚至跑輸大盤。換句話說，一般人只要認真控制長期費用與投資成本，反而可能比不少有錢人的投資績效更好。

秘密4：他們用錢「降低壓力」

富人很願意花錢減少生活中的摩擦感與不確定性。Sethi舉例，有位客戶搭Uber時永遠只叫高級車型Uber Black，不是為了炫耀，而是因為他不想花時間比較價格，也不想擔心車況。對方追求的其實是「安心感」。

秘密5：很多有錢人不是厲害投資者

Sethi認為，高收入不代表投資能力強。很多富人會投資一些看似高端、實際表現卻不怎麼樣的項目；反而那些長期、穩定、無聊地投資指數型商品的人，最後往往績效更好。他強調，「穩定投資」通常比「自以為聰明」更重要。

秘密6：他們把所有事都「系統化」

富人很依賴自動化與流程系統。像是自動扣款、自動投資、固定監控機制等，因為他們不想每天被各種小決策消耗注意力。Sethi表示「系統等於自由」，讓財富能在睡覺時持續累積。

秘密7：有錢人不一定常談錢

Sethi指出，一個人多有錢，和他多常談錢，其實沒有太大關聯。甚至很多富人對談錢這件事仍感到壓力與不自在。他建議，一般人越早開始學習談論金錢、薪資與投資，未來越能自在面對財務問題。

秘密8：他們對熱愛的東西「毫不手軟」

有錢人通常會在自己真正重視的領域大方花錢，但對其他不在乎的地方則極度節省。例如有人熱愛旅行，就願意砸大錢住高級飯店；但平常穿著、交通卻非常普通。Sethi認為，這才是真正的「富裕人生」，把錢花在真正重要的地方，而不是什麼都想省、什麼都想買。

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