太囂張！巴拿馬運河大橋爆出中國人海K工人 下場慘了

中資承建的巴拿馬運河第四大橋施工現場，爆發中國人打巴拿馬工人事件。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中資承建的巴拿馬運河第四大橋施工現場，爆發中國人打巴拿馬工人事件，導致工地氣氛一度緊張。根據建築工人透露，衝突發生後，其中一名涉事中國人已被開除。巴拿馬勞工和勞動力發展部長塞德尼奧（Jackeline Muñoz de Cedeño）強調，堅定捍衛巴拿馬勞工權益，並透露檢調單位已正式立案調查。

綜合外媒報導，巴拿馬運河第四座大橋由中資財團承建，因此，來自中國的監理人員、技術人員和工人參與相關工程。

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近日在施工現場，巴拿馬工人與中國人發生衝突，導致工地氣氛一度緊張。工人們稱，一名中國僱員毆打了2名巴拿馬人，隨後又襲擊現場其他工人。工人透露，衝突發生後，其中一名涉事中國人已被開除。

事件發生後，巴拿馬工人要求展開調查，找出真相。他們也呼籲保障所有參與工程人員的安全，並強調所有人員之間應互相尊重。工人們表示，其他人迅速介入阻止衝突進一步升級。即便如此，這場衝突也引發了工地內部對未來可能發生更多衝突的擔憂。

工會表示，希望採取實際行動防止類似情況再次發生，並要求建立明確的機制，以解決巴拿馬本國員工和外籍員工之間的衝突。

對此衝突事件，巴拿馬勞工和勞動力發展部長塞德尼奧（Jackeline Muñoz de Cedeño）在社群平台PO文指出，「我始終堅定履行對巴拿馬人民的承諾，捍衛我們的勞工權益，並尊重本國的勞工法規。

他也證實接獲「第四大橋財團」（Fourth Bridge Consortium）的通知，得知該機構已解雇那名對巴拿馬籍勞工施暴的外籍員工（指中國員工），檢調單位也已針對此案正式立案調查。

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