開大門迎敵？歐洲汽車工業恐成中國盤中飧 英媒揭慘烈景象

英媒指出，歐洲車企正將半閒置的廠房，出售給中國競爭對手，最終整個工廠恐落入中國人手中。示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕英國《每日電訊報》披露，由於歐洲汽車巨頭無法銷售足夠的汽車維持獲利，正開大門邀請中企進入市場，歐洲車企開始將半閒置的廠房，出售給中國競爭對手，最終整個工廠恐落入中國人手中。

報導說，去年，布魯塞爾和北京曾為中國電動車大舉傾銷，雙方瀕臨貿易戰邊緣。如今情勢改變了，由於歐洲汽車巨頭無法銷售足夠的汽車來維持獲利，他們正邀請中國企業進入市場。

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歐洲汽車製造商開始將半閒置的廠房出售給中國競爭對手。比亞迪、吉利、東風、奇瑞和躍躍欲試的中國車企，可以利用這些交易規避歐盟關稅和「歐洲製造」規則。

報導指，最終整個工廠恐落入中國人手中，而歐洲人甚至會幫助中國人銷售產品。汽車行業顧問維西（Simon Vessey）說，「這實際上標誌著歐洲相當大一部分汽車製造基地的所有權，開始轉移到中國。

報導提及，擁有Vauxhall、Fiat和Peugeot等品牌的Stellantis集團，正引領著這場變革，其位於法國的Rennes工廠將與東風汽車合資生產 Voyah 汽車，而兩家西班牙工廠將開始生產 Leapmotor 汽車。

德國媒體也稱，福斯汽車正在考慮與一家或多家中國公司共享其裝配線，其中包括上汽集團和小鵬汽車。儘管福斯汽車執行長近日宣稱，目前沒有與中國車企進行任何計劃或討論。然而，小鵬汽車一位高管Elvis Cheng本月曾說，公司已經與福斯汽車和其他公司，就「歐洲是否有合適的地點」進行洽談。

中國汽車巨頭比亞迪正在匈牙利建廠，同時積極爭取歐洲市場的青睞。比亞迪副總裁李思婷近日表示，我們不僅在與Stellantis洽談，也在與其他公司洽談。我們正在尋找歐洲任何可用的工廠，因為我們確實想利用這種閒置產能。

報導指出，將控制權交給中國人對歐洲人來說有一個巨大的好處，它可以防止代價高昂的工廠倒閉和政治上令人難以接受的失業。歐洲人或許還可以利用中國合作夥伴更便宜的供應鏈來降低成本。但歐洲人短期內獲得的營運和財務收益，遠不及中國人獲得的戰略勝利。

歐洲車企與中資合作的趨勢仍處於起步階段。但Schmidt Automotive Research 所有者 施密特（Matthias Schmidt）說，如果這種趨勢持續下去，未來歐洲汽車製造商可能只需要將自家高端品牌，貼在價格低廉的中國底盤和引擎上。

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